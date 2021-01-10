В Бразилии смертность от коронавируса превысила 200 тысяч человек

Новый 2021 год Бразилия встретила антирекордами. В минувший четверг страна перешагнула отметку в 200 тысяч погибших от COVID-19. В тот же день был зафиксирован самый большой суточный прирост случаев заражения - 87,8 тысячи человек, а смертность впервые с конца июля превысила показатель в полторы тысячи человек. На следующий день общее число заболевших здесь насчитывало уже более восьми миллионов.

С начала декабря бразильские вирусологи требовали от местных властей вернуть жесткие карантинные ограничения по европейскому образцу на период рождественских и новогодних праздников. Традиционно это время здесь считается высоким туристическим сезоном. Жители всей страны устремляются на пляжи.

Однако власти на местах ограничились полумерами. В Рио-де-Жанейро запретили выход на все городские пляжи, но только в новогоднюю ночь. Во всем штате Сан-Паулу на три дня после Рождества и на первые три дня нового года вводились максимальные ограничения, согласно которым работать могли только продуктовые магазины и аптеки. Правда, мэры ряда прибрежных городов указ губернатора просто проигнорировали.

Ситуация с распространением коронавируса уже привела к тому, что в некоторых регионах вновь открываются полевые госпитали, а система здравоохранения работает на пределе. Тревожные новости приходят из столицы штата Амазонас Манауса. В больницах остро ощущается нехватка ИВЛ, врачам вновь приходится выбирать, кого подключать к кислороду, а кто будет ждать своей очереди и надеяться, что дождется.

Вновь обостряется ситуация с местами захоронения тел погибших от коронавируса. За первые семь дней нового года треть всех погребенных были жертвами COVID-19. По оценкам мэра Манауса Давида Алмейды, если эта тенденция сохранится, мест на кладбищах хватит не более чем на два-три месяца.

Со 2 января на две недели во всем штате Амазонас запрещена любая торговля, которая не признана жизненно важной. С понедельника и до конца января в Белу-Оризонти двери покупателям смогут открыть только продуктовые магазины и аптеки. Всем остальным разрешено будет оказывать услуги исключительно с доставкой на дом.

На этом фоне в Бразилии еще более остро встал вопрос с вакцинацией населения. Но однозначного ответа на него до сих пор дать никто не может.

"Когда мы начнем вакцинацию в Бразилии? Я дам вам три периода: первый - до 20 января, в лучшем случае, - заявил министр здравоохранения Бразилии Эдуардо Пазуэлло. - В среднем, мы рассчитываем на период с 20 января до 10 февраля. В худшем случае, речь идет о конце февраля - середине марта, если возникнут какие-либо перебои с производством".

В пятницу президент Бразилии Жаир Болсонаро направил письмо премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой ускорить отправку первой партии оксфордской вакцины в два миллиона доз, производимой на мощностях индийской лаборатории Серум.

Уже в ближайшие дни в Бразилии должно начаться производство российской вакцины "Спутник V".

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 9 января, за последние 24 часа в стране выявлено 62290 новых случаев заболевания COVID-19, 1171 человек погиб. Всего за период пандемии здесь зафиксировано немногим менее 8,08 миллиона случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали 202,6 тысячи бразильцев.