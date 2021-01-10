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10.01.2021 23:33
Рубрика: Общество

В часовне на месте крещения Иисуса проведена первая месса за полвека

Текст: Максим Макарычев

В изрешеченной пулями часовне Святого Иоанна Крестителя на реке Иордан была проведена первая месса спустя более чем полвека после окончания шестидневной войны между Израилем и некоторыми из его арабских соседей в 1967 году.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Месса была отслужена в воскресенье на том месте, где, как полагают, Иисус крестился на берегу реки Иордан. Более того, служба состоялась в воскресенье, в день, когда христиане на Западе отмечают крещение Иисуса, сообщает The Guardian. Посетители могли посещать место крещения на берегу реки с 2011 года, но должны были идти по узкой огороженной тропе через минное поле.

Это место было закрыто после шестидневной войны. Израильские силы взяли под свой контроль западную сторону реки от Иордании, которая находится на восточной стороне. С тех пор Западный берег находится под израильской военной оккупацией. Церкви и монастыри в этом районе были заброшены, а позже израильские силы заложили вокруг этого места сотни мин. Двухлетняя программа по разминированию, проводимая британским фондом Halo Trust и в значительной степени финансируемая правительством Израиля, завершила свою миссию в апреле прошлого года, и здания были возвращены восьми христианским конфессиям.

Помимо того, что это святое место для христиан, оно также известно как Каср аль-Яхуд, почитается в иудаизме как место, где израильтяне перешли в землю обетованную после 40 лет странствования по пустыне, как описано в Ветхом Завете. Прежде чем в марте 2018 года начался процесс разминирования, потребовалось согласие палестинцев и иорданцев, а также представителей восьми христианских конфессий. В результате в районе возле часовни было обезврежено более 650 противотанковых и 450 противопехотных мин. В священном месте требуются дальнейшие реставрационные работы, однако пулевые отверстия в часовне останутся. "Это прошлая история этого места, эти вещи нельзя отменить", - сказал Леонардо ДиМарко, директор Францисканского технического бюро.

Общество Религия

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