В Эквадоре предложили ввести смертную казнь

Кандидат в президенты Эквадора Исидро Ромеро Карбо предложил ужесточить наказание за различные преступления, совершенные в стране, ввести смертную казнь для убийц и насильников и пожизненное заключение для коррупционеров. Об этом он заявил во время первых теледебатов между претендентами на кресло главы государства.

"Если мы не изменим закон и не ужесточим его для преступников и коррупционеров, мы никогда не продвинемся вперед", - отметил Ромеро.

Как пишет Primicias, его предложение было самым радикальным из всех, высказанных во время теледебатов, в которых принимали 7 из 16 кандидатов в президенты Эквадора. Впрочем, остальные претенденты также выразили озабоченность уровнем преступности и готовность усилить подразделения полиции, поддержать армию в борьбе с нелегальной торговлей наркотиками.

В вопросе противодействия коррупции участники дебатов в основном также сошлись во мнении, что необходимо усилить контроль за госрасходами вне зависимости от суммы, сделать эти данные доступными для всех. Но идею Ромеро о пожизненном заключении для пойманных за руку никто не поддержал.

Остальные темы, такие как сокращение дефицита госбюджета, уменьшение безработицы, вакцинация от коронавируса, не вызвали особых разногласий.