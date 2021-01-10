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10.01.2021 12:42
Рубрика: В мире

В Эквадоре предложили ввести смертную казнь

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA-EFE/Paolo Aguilar Фото: EPA-EFE/Paolo Aguilar
Фото: EPA-EFE/Paolo Aguilar

Кандидат в президенты Эквадора Исидро Ромеро Карбо предложил ужесточить наказание за различные преступления, совершенные в стране, ввести смертную казнь для убийц и насильников и пожизненное заключение для коррупционеров. Об этом он заявил во время первых теледебатов между претендентами на кресло главы государства.

Фото: iStock
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"Если мы не изменим закон и не ужесточим его для преступников и коррупционеров, мы никогда не продвинемся вперед", - отметил Ромеро.

Как пишет Primicias, его предложение было самым радикальным из всех, высказанных во время теледебатов, в которых принимали 7 из 16 кандидатов в президенты Эквадора. Впрочем, остальные претенденты также выразили озабоченность уровнем преступности и готовность усилить подразделения полиции, поддержать армию в борьбе с нелегальной торговлей наркотиками.

В вопросе противодействия коррупции участники дебатов в основном также сошлись во мнении, что необходимо усилить контроль за госрасходами вне зависимости от суммы, сделать эти данные доступными для всех. Но идею Ромеро о пожизненном заключении для пойманных за руку никто не поддержал.

Остальные темы, такие как сокращение дефицита госбюджета, уменьшение безработицы, вакцинация от коронавируса, не вызвали особых разногласий.

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