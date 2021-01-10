В Испании четыре человека стали жертвами непогоды

В Испании по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которая сопровождается снегопадами, ветрами и дождями. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.

По данным МВД, мужчина и женщина погибли в Андалусии, когда их машину унесла река. Еще один мужчина был найден под снегом в муниципалитете Сарсалехо, а в провинции Сарагоса бездомный умер от переохлаждения, пишет РИА Новости.

По словам министра обороны Маргариты Роблес, это абсолютно беспрецедентная ситуация. Власти страны знали, что буря будет "действовать жестко, но это гораздо жестче прогнозов". В ряде районов Испании, в том числе Мадриде и Толедо, военные привлечены к устранению последствий стихии.

Железнодорожное движение в Мадриде прекращено, из-за чего прервано сообщение между другими регионами. На неопределенное время закрыт аэропорт "Барахас". Гражданской гвардии и дорожно-транспортной службе в субботу удалось вытащить большую часть машин, которые оказались заблокироваными на трассах с вечера пятницы. Движение затруднено на более чем 650 дорогах Испании, 133 из них полностью перекрыты. Правительство призвало жителей оставаться дома.