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10.01.2021 11:29
Рубрика: В мире

В Италии началась вакцинация от коронавируса

Текст: Нива Миракян (Рим)
После утомительного рождественско-новогоднего локдауна как минимум до 15 января на территории всей Италии будут по-прежнему действовать серьезные ограничения. Виной тому сложная эпидемиологическая ситуация, которую властям никак не удается взять под контроль.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В субботу на Апеннинах было зарегистрировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, от которой скончались 483 человека. В течение последних двух недель в среднем по стране индекс распространения COVID-19 вырос и сейчас составляет 1,3.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Согласно последнему правительственному декрету, в Италии сохраняется комендантский час с 05:00 и 22:00, а также остается запрет на передвижения между регионами. Поездки разрешаются только по уважительным причинам, связанным с работой, здоровьем и чрезвычайными обстоятельствами. Вопреки ожиданиям, Минздрав Италии отодвинул открытие горнолыжных курортов на 18 января с ранее заявленного 8 января. Начало занятий в очном режиме в старших классах также перенесли с 7 на 11 января. А в ряде регионов (Калабрии, Эмилии-Романье, Ломбардии, Венето и на Сицилии), которым был присвоен средневысокий "оранжевый" статус опасности COVID-19, бары, рестораны и другие предприятия общепита так и не смогли распахнуть свои двери клиентам, уставшим от принудительных домашних посиделок во время праздников.

Правда, есть все основания полагать, что подобное положение вещей сохраниться ненадолго. Ожидается, что с 16 января в стране будет пересмотрен принцип присвоения населенным пунктам статуса "красной зоны". Не исключено, что к ним будут причислены регионы, в которых число заболевших превышает 250 случаев на каждые 100 тысяч жителей.

Между тем в Италии началась кампания по вакцинации населения. Первую дозу прививки получили почти 550 тысяч человек - работники медучреждений, сотрудники и пациенты домов престарелых. На следующей неделе начнет вакцинироваться и Ватикан, включая самого Папу Римского.

"Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей", - подчеркнул понтифик в интервью телеканалу Mediaset, признавшись, что он тоже записался на вакцинацию.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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