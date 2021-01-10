В республике Казахстан (РК) прошли очередные выборы депутатов нижней палаты парламента - Мажилиса. Также граждане избирали новый состав городских, районных, областных представительных органов - маслихатов.

Выборы проходили по пропорциональной системе. В кампании, длившейся месяц, приняли участие пять политических сил: возглавляемая Нурсултаном Назарбаевым правящая партия "Нур Отан", представленные в нынешнем созыве Мажилиса оппозиционная партия "Ак жол" и левая Народная партия (до 2020 года имевшая в названии слово "коммунистическая"). Также за преодоление проходного барьера в 7 процентов поборются патриотическая партия "Ауыл", представляющая жителей села, и партия "Адал". Всего по итогам голосования должны быть распределены 98 парламентских мандатов, еще 9 депутатов 11 января изберет Ассамблея народа Казахстана - консультативно-совещательный орган при президенте республики. "Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем парламенте будут разные партии. В принципе, по вопросам будущего нашей страны должны быть дискуссии в парламенте", - заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев после того, как отдал свой голос. По его словам, власти сделали все, чтобы обеспечить справедливое волеизъявление граждан, и всем кандидатам были предоставлены равные возможности для агитации.