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10.01.2021 16:39
Рубрика: В мире

В Швейцарии новобранцы начнут военную подготовку с "удаленки"

Текст: Диана Ковалева

Примерно шесть тысяч швейцарских новобранцев начнут свою военную подготовку с "удаленки". Из-за пандемии им придется изучать военную теорию на компьютере, а в перерывах выполнять физические упражнения, пишет портал Swissinfo.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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В этом году армейская служба для швейцарских призывников должна начаться 18 января. Однако в этот день на плацу соберутся лишь половина от 12 тысяч новобранцев - остальных в целях борьбы с распространением коронавируса решено было оставить дома. С помощью специальной компьютерной программы они будут по шесть часов в день на протяжении трех недель заниматься военной подготовкой. Ожидается, что четыре часа в неделю будут уходить на физические упражнения - в частности, отжимания.

По завершении "домашнего этапа" 8 февраля призывники смогут присоединиться к своим товарищам, однако перед этим они должны будут сдать анализы на COVID-19, а также пройти тесты, чтобы подтвердить успешное прохождение онлайн-программы. Если же кто-то провалится, то ему придется уже в казармах наверстывать упущенное по выходным.

В мире Европа Швейцария Пандемия коронавируса COVID-19

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