В США установлен очередной рекорд по заболеваниям COVID-19

США установили очередной рекорд по количеству ежедневных случаев заболевания COVID-19. В субботу власти страны сообщили о 278 920 новых случаях заражения коронавирусом, превысив однодневный рекорд пятницы в 269 420 случаев, сообщает NBC News.

В субботу 3603 человека в США умерли от причин, связанных с вирусом. Число погибших в четверг - 4110 человек - стало последним пиком смертности от пандемии в Соединенных Штатах. По оценке экспертов, эти цифры отражают прогнозируемый смертельный рост случаев коронавируса, связанных с собраниями и путешествиями в период рождественских и новогодних праздников.

С начала пандемии в США в пятницу было зарегистрировано 22 миллиона случаев заболевания COVID-19. Калифорния особенно сильно пострадала во время всплеска пандемии: в пятницу в этом самом густонаселенном штате США было зарегистрировано 52 636 случаев заболевания и 695 смертельных исходов.