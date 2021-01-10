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10.01.2021 14:50
Рубрика: Власть

В ВВО осваивают вертолет-постановщик помех Ми-8МТПР-1

Текст: Юрий Гаврилов

Экипажи армейской авиации Восточного военного округа осваивают новые вертолеты Ми-8МТПР-1, предназначенные для постановки радиоэлектронных помех. Партию этих винтокрылых машин в конце прошлого года доставили из Ульяновска на тяжелом транспортном самолете Ан-124 "Руслан". "Позже вертолеты были передислоцированы в авиационные части объединения для эксплуатации по назначению", - сообщили в пресс-службе ВВО.

Известно, что Ми-8МТПР-1 оснащен системой радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ". Она обеспечивает групповую защиту летательных аппаратов и наземных объектов от вражеской ПВО. "Рычаг-АВ" позволяет полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и подавить сразу несколько целей. В условиях помех от этой станции зенитно-ракетные комплексы, а также авиационные средства перехвата лишаются возможности обнаруживать любые объекты и наводить на них управляемые ракеты класса "воздух - воздух", "земля - воздух" и "воздух - земля". При этом живучесть и боевая эффективность своей авиации значительно возрастают.

Все эти качества система радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ" продемонстрировала не только на испытаниях, но и в условиях реальных боевых действий. На данное обстоятельство ранее обратил внимание первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика системы Владимир Зверев. Это произошло в августе прошлого года, когда промышленность передавала минобороны первый вертолет Ми-8МТПР-1.

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Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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