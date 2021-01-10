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10.01.2021 16:15
Рубрика: Культура

Великолепная семерка: названы первые лидеры кинопроката января 2021 года

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
Завершается первый полноценный уикэнд наступившего года. В кинотеатрах лидерство безоговорочно выиграла сказка "Последний богатырь: корень зла".
"Последний богатырь: корень зла". Фото: kinopoisk.ru "Последний богатырь: корень зла". Фото: kinopoisk.ru
"Последний богатырь: корень зла". Фото: kinopoisk.ru

По предварительным данным, кассу за уик-энд 7-10 января 2021 года возглавил сказочный блокбастер с бюджетом 650 млн руб. "Последний богатырь: корень зла", стартовавший еще 1 января, - 525 млн руб. и 1 млрд 653 млн руб. за 10 дней показов. Сиквел "Последнего богатыря" 2017 года стал первым прибыльным отечественным релизом нового года, чье дорогостоящее производство окупилось после демонстрации в кинотеатрах.

Далее следует драматический фильм-катастрофа "Огонь" с бюджетом 550 млн руб. - 204 млн руб. и 622 млн руб. за 18 дней показов.

На третьей строчке мультфильм "Семейка Крудс: новоселье" - бюджет 168 млн руб. и выручка 802.5 млн руб. за 23 дня показов.

Четвертое место у нашей анимации с бюджетом 180 млн руб. "Конь Юлий и большие скачки" - 101 млн руб. и 307 млн руб. на второй неделе показов.

Пятая позиция у костюмно-авантюрной мелодрамы с бюджетом 500 млн руб. "Серебряные коньки" - 60 млн руб. и 458 млн руб. за все время демонстрации в прокате.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Кинокомикс "Чудо-женщина 1984" стартовал только в "премиальных форматах" с шестой строчки - 55 млн руб. за первые четыре дня.

И замыкает семерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд 7-10 января 2021 года мелодрама с бюджетом 110 млн руб. "Обратная связь" - 27 млн руб. и 236 млн руб. на четвертой неделе показов.

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