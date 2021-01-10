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10.01.2021 13:42
Рубрика: В мире

Во Франции коронавирусом заболела даже первая леди

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Брижит Макрон вслед за супругом также переболела коронавирусом, о чем сообщили сотрудники ее кабинета. Вирус у нее был обнаружен 24 декабря в форте Брегансон на юге Франции, где президентская чета отмечала Рождество. Судя по всему, Брижит, как и Эмманюэль Макрон, переболела ковидом в легкой форме, ибо результаты тестов от 30 и 31 декабря уже были отрицательными. В начале прошлой недели первая дама Франции вернулась в Елисейский дворец и продолжила обычную деятельность, в частности, занялась подготовкой благотворительной акции "Желтые монетки" по сбору средств для больных детей.
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

"Эпидемия не ослабевает, а местами даже усиливается". Об этом заявил премьер- министр Франции Жан Кастекс. И действительно, за минувшие сутки коронавирусом заразились 20177 французов. В отделениях интенсивной терапии находятся 2600 пациентов, что на 10 процентов больше, чем днем ранее. В этой связи в ряде регионов страны ужесточаются условия комендантского часа, введенного в середине декабря. К 15 департаментам, где он начинает действовать не с 20:00, а с 18:00 и до шести утра следующего дня, в это воскресенье были добавлены еще восемь на востоке и юге Франции, в том числе в Буш-де-Рон, где расположен Марсель, второй по численности населения город страны.

Особое беспокойство здесь вызывает проникновение "британского" более активного штамма ковида. Уже обнаружены два кластера. Один в городе Банье, что к югу Парижа, другой в Марселе. В обоих случаях местные власти призвали горожан в срочном порядке пройти особое ПЦР-тестирование с акцентов на выявление "британца".

Что касается кампании по вакцинации, то во Франции она набирает обороты медленно. За минувшие полторы недели было сделано лишь около 100 тысяч прививок.

Иран разрабатывает собственные вакцины от коронавируса
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