Военные РФ провели гуманитарную акцию в отдаленном сирийском селе

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в школе отдаленного поселка Джермес в северо-восточной провинции Хасеке. Об этом рассказал начальник группы по формированию доставки гуманитарных грузов майор Виталий Реполенко.

По его словам, с военными, которые раздали 440 продуктовых наборов, приехали и медики. Они осмотрели местных школьников и раздали лекарства. По данным врачей, детей давно не осматривали специалисты, ситуацию усугубляет прохладная и дождливая погода, способствующая росту простудных заболеваний, пишет РИА Новости.

Джермес был неслучайно выбран. "Мы выявили, что жители данного населенного пункта находятся за чертой бедности", - рассказал Реполенко. Школа, в которой прошла акция, - единственная действующая в поселке. Ее посещают около 400 детей, в том числе из соседних деревень. Квалифицированную медицинскую помощь в Джермесе получить негде. Ближайшие медучреждения находятся в 50 километрах от поселка.