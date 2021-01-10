Врач дал совет, как бросить курить с Нового года

Январские каникулы могут содействовать в желании бросить курить, поскольку в этот период отсутствуют многие внешние провоцирующие факторы - работа в офисе, перекуры с коллегами и т.д. А изменение поведения является одним из ключевых моментов в борьбе с вредной привычкой. Об этом рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

По словам эксперта, зависимость от курения возникает не столько от химического вещества, сколько от образа жизни. Часто тяга к сигаретам появляется в социальных и коммуникативных ситуациях.

- Если у человека желание покурить связано с физиологической надобностью - например, с приемом пищи или какими-то социальными штампами поведения (перекур, компания), это нужно проанализировать. Вот эти связи надо порвать. Прежде всего отказаться от той ситуационной конструкции, которая тебя провоцирует на употребление никотина. И вот тогда, если это осознанный процесс, осмысленный, неоднократный, ты бросишь курить, - приводит слова Зыкова RT.

Специалист также добавил, что в процессе могут помочь никотиновые пластыри, но не электронные сигареты.

- Мне не нравятся электронные способы доставки никотина, поскольку сохраняется оральный рефлекс, который сопряжен с табакокурением, а так заместительная терапия при никотиномании в виде никотиновых пластырей имеет право на существование. Но это вторично, - отметил эксперт.