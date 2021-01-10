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10.01.2021 14:55
Рубрика: Общество

Врач посоветовала, как сбросить вес женщинам после 40

Текст: Алена Ларина
Возрастные колебания веса - одна из женских проблем. Чем старше, тем сложнее держать себя в привычной форме. Почему даже изнурительные тренировки в спортзале не дают после 40 желаемых результатов, объяснила врач-диетолог Людмила Денисенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам специалиста, с возрастом быстрые способы похудения менее эффективны, так как у женщин перестройка метаболизма совпадает с климактерическим периодом - за несколько лет до менопаузы. В организме начинает падать уровень "мужского" гормона тестостерона, отвечающего за скорость жирового обмена и рост мышц. Поэтому нужно переходить на планомерное снижение калорийности ежедневного рациона, а также оставаться активной.

Фото: iStock
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Одна из причин появления веса с возрастом кроется в конституционных особенностях женщины. Выделяют три типа фигуры: худой астеник - эктоморф, "нормальный" нормостеник - мезоморф и полненький гиперстеник - эндоморф. Причем, изменить телосложение очень трудно, лучше просто совершенствовать то, что дано от природы, подчеркивая достоинства.

Внутри этих трех групп известны также "геометрически-фруктовые" отличия (фигура-прямоугольник, песочные часы, груша, и другие). Как отмечает Денисенко, при форме тела, похожей на яблоко (широкая талия, узкие бедра), для снижения веса потребуется много усилий и времени, зато потом проще удержать стройность. Женщины с фигурой в форме груши - тонкой талией и широкими бедрами - набирают вес быстро. Им важнее контролировать количество съеденного, особенно мучного, передает KP.Ru.

Легко можно растолстеть при определенных заболеваниях, например, гипотиреозе (снижение функций щитовидной железы), преддиабете, диабете. Сбои в работе щитовидной железы у женщин с возрастом - чуть ли не основная причина лишних килограммов. Поэтому необходимо вовремя обращаться к врачу. Терапия вернет ситуацию под контроль.

А внезапный рост живота при потреблении привычного количества пищи может указывать на опухоли матки и яичников, скопление жидкости в брюшной полости или асцит, запоры и другие недуги.

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