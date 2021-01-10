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10.01.2021 13:45
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как укрепить иммунитет по скандинавской методике

Текст: Ольга Орлова
Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предложил способ нейтрализовать вирус в самом начале, когда он только попал в верхние дыхательные пути.

Респираторный способ заражения - самый массовый, и поэтому особое внимание люди в период пандемии должны уделять отделу носоглотки и всемерно укреплять иммунитет. Тогда вирус не сможет проникнуть глубже в организм, в легкие и сосуды, считает специалист.

Фото: iStock
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В интервью радио Sputnik он рассказал, как закалять горло с помощью так называемой скандинавской методики.

Для этого нужно взять сок - апельсиновый, грейпфрутовый или лимонный - залить его в формы для льда и поставить в морозилку. Потом нужно доставать эти кубики по одному, колоть на небольшие, до 5 сантиметров в диаметре, кусочки и потихоньку рассасывать их как леденцы. Можно проделывать эту процедуру два или один раз в день.

"В цитрусовых много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань", - прокомментировал Владимир Зайцев.

По этой же причине становится понятным, почему те, кто в детстве сосал сосульки, более закаленные, чем те, кто кутался в шарфы.

Конечно, такой способ закаливания не подходит тем, кто имеет проблемы с носоглоткой или воспаление верхних дыхательных путей, а также тем, кто уже заболел.

Хороши и просто прогулки на свежем воздухе зимой, при этом врач рекомендует вдыхать холодный воздух и носом, и ртом.

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