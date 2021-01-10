За сутки в России подтвержден 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4216
- 2 Санкт-Петербург 3010
- 3 Московская область 1292
- 4 Нижегородская область 472
- 5 Воронежская область 390
- 6 Ростовская область 389
- 7 Свердловская область 387
- 8 Красноярский край 318
- 9 Вологодская область 304
- 10 Хабаровский край 297
- 11 Челябинская область 294
- 12 Пермский край 290
- 13 Республика Карелия 281
- 14 Самарская область 280
- 15 Иркутская область 261
- 16 Волгоградская область 261
- 17 Саратовская область 253
- 18 Омская область 247
- 19 Ульяновская область 246
- 20 Ставропольский край 242
- 21 Архангельская область 241
- 22 Мурманская область 236
- 23 Приморский край 234
- 24 Забайкальский край 232
- 25 Кировская область 231
- 26 Республика Коми 228
- 27 Тверская область 224
- 28 Ленинградская область 216
- 29 Республика Крым 213
- 30 Псковская область 205
- 31 Тульская область 201
- 32 Пензенская область 198
- 33 Алтайский край 198
- 34 Калининградская область 194
- 35 Брянская область 192
- 36 Ярославская область 191
- 37 Удмуртская Республика 190
- 38 Краснодарский край 190
- 39 Новгородская область 186
- 40 Белгородская область 182
- 41 Ивановская область 179
- 42 Курская область 176
- 43 Орловская область 175
- 44 Астраханская область 172
- 45 Липецкая область 165
- 46 Республика Башкортостан 165
- 47 Оренбургская область 164
- 48 Владимирская область 161
- 49 Республика Дагестан 161
- 50 Тамбовская область 160
- 51 Калужская область 159
- 52 Тюменская область 159
- 53 Ханты-Мансийский автономный округ 158
- 54 Смоленская область 154
- 55 Республика Бурятия 145
- 56 Новосибирская область 140
- 57 Сахалинская область 139
- 58 Томская область 129
- 59 Рязанская область 125
- 60 Амурская область 123
- 61 Республика Саха (Якутия) 123
- 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 122
- 63 Кемеровская область 116
- 64 Курганская область 109
- 65 Севастополь 98
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 97
- 67 Республика Хакасия 94
- 68 Республика Татарстан 91
- 69 Республика Чувашия 89
- 70 Республика Мордовия 84
- 71 Республика Калмыкия 83
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 83
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 83
- 74 Чеченская Республика 79
- 75 Республика Ингушетия 78
- 76 Камчатский край 76
- 77 Республика Алтай 75
- 78 Республика Адыгея 70
- 79 Костромская область 66
- 80 Республика Марий Эл 51
- 81 Республика Тыва 27
- 82 Магаданская область 24
- 83 Еврейская автономная область 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 401954 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,1%
- 3. Еврейская автономная область 0,3%
За последние сутки подтверждено 456 смертей
- Москва 77
- Санкт-Петербург 50
- Московская область 20
- Нижегородская область 18
- Свердловская область 18
- Краснодарский край 16
- Красноярский край 15
- Воронежская область 14
- Иркутская область 13
- Тульская область 12
- Самарская область 12
- Республика Чувашия 11
- Пермский край 10
- Республика Крым 9
- Ростовская область 9
- Омская область 9
- Ивановская область 8
- Республика Коми 7
- Севастополь 7
- Ставропольский край 7
- Алтайский край 7
- Новосибирская область 7
- Рязанская область 6
- Волгоградская область 5
- Оренбургская область 5
- Тюменская область 5
- Томская область 5
- Липецкая область 4
- Ярославская область 4
- Ленинградская область 4
- Астраханская область 4
- Челябинская область 4
- Приморский край 4
- Мурманская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Дагестан 3
- Удмуртская Республика 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Республика Бурятия 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Пензенская область 2
- Саратовская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Тыва 2
- Еврейская автономная область 2
- Смоленская область 1
- Псковская область 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
За весь период по России умерло 61 837 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 080 человек
- Москва 7045
- Санкт-Петербург 2684
- Московская область 1399
- Красноярский край 500
- Нижегородская область 453
- Свердловская область 392
- Пермский край 372
- Хабаровский край 316
- Ростовская область 311
- Вологодская область 308
- Республика Карелия 295
- Челябинская область 279
- Саратовская область 268
- Брянская область 265
- Псковская область 263
- Волгоградская область 253
- Самарская область 252
- Новгородская область 248
- Иркутская область 246
- Тверская область 243
- Республика Коми 243
- Республика Крым 243
- Кировская область 242
- Архангельская область 237
- Ямало-Ненецкий автономный округ 231
- Томская область 231
- Ульяновская область 217
- Приморский край 213
- Омская область 208
- Тульская область 200
- Удмуртская Республика 200
- Чеченская Республика 194
- Калининградская область 191
- Ленинградская область 183
- Ярославская область 179
- Краснодарский край 176
- Тамбовская область 174
- Оренбургская область 173
- Республика Дагестан 164
- Воронежская область 161
- Алтайский край 149
- Пензенская область 137
- Республика Бурятия 133
- Тюменская область 132
- Кабардино-Балкарская Республика 131
- Ханты-Мансийский автономный округ 130
- Республика Ингушетия 126
- Ставропольский край 124
- Забайкальский край 119
- Орловская область 118
- Калужская область 114
- Рязанская область 114
- Республика Саха (Якутия) 113
- Новосибирская область 111
- Владимирская область 108
- Курская область 108
- Амурская область 108
- Кемеровская область 105
- Мурманская область 96
- Карачаево-Черкесская Республика 79
- Республика Чувашия 78
- Липецкая область 76
- Республика Мордовия 76
- Республика Хакасия 76
- Белгородская область 75
- Республика Адыгея 74
- Республика Северная Осетия - Алания 74
- Республика Башкортостан 74
- Курганская область 73
- Астраханская область 71
- Севастополь 71
- Костромская область 66
- Камчатский край 65
- Ивановская область 64
- Республика Калмыкия 45
- Сахалинская область 41
- Смоленская область 39
- Магаданская область 31
- Республика Марий Эл 26
- Еврейская автономная область 22
- Республика Татарстан 20
- Республика Алтай 18
- Республика Тыва 15
- Чукотский автономный округ 2
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России 2 778 889 человек.