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10.01.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4216
  • 2 Санкт-Петербург 3010
  • 3 Московская область 1292
  • 4 Нижегородская область 472
  • 5 Воронежская область 390
  • 6 Ростовская область 389
  • 7 Свердловская область 387
  • 8 Красноярский край 318
  • 9 Вологодская область 304
  • 10 Хабаровский край 297
  • 11 Челябинская область 294
  • 12 Пермский край 290
  • 13 Республика Карелия 281
  • 14 Самарская область 280
  • 15 Иркутская область 261
  • 16 Волгоградская область 261
  • 17 Саратовская область 253
  • 18 Омская область 247
  • 19 Ульяновская область 246
  • 20 Ставропольский край 242
  • 21 Архангельская область 241
  • 22 Мурманская область 236
  • 23 Приморский край 234
  • 24 Забайкальский край 232
  • 25 Кировская область 231
  • 26 Республика Коми 228
  • 27 Тверская область 224
  • 28 Ленинградская область 216
  • 29 Республика Крым 213
  • 30 Псковская область 205
  • 31 Тульская область 201
  • 32 Пензенская область 198
  • 33 Алтайский край 198
  • 34 Калининградская область 194
  • 35 Брянская область 192
  • 36 Ярославская область 191
  • 37 Удмуртская Республика 190
  • 38 Краснодарский край 190
  • 39 Новгородская область 186
  • 40 Белгородская область 182
  • 41 Ивановская область 179
  • 42 Курская область 176
  • 43 Орловская область 175
  • 44 Астраханская область 172
  • 45 Липецкая область 165
  • 46 Республика Башкортостан 165
  • 47 Оренбургская область 164
  • 48 Владимирская область 161
  • 49 Республика Дагестан 161
  • 50 Тамбовская область 160
  • 51 Калужская область 159
  • 52 Тюменская область 159
  • 53 Ханты-Мансийский автономный округ 158
  • 54 Смоленская область 154
  • 55 Республика Бурятия 145
  • 56 Новосибирская область 140
  • 57 Сахалинская область 139
  • 58 Томская область 129
  • 59 Рязанская область 125
  • 60 Амурская область 123
  • 61 Республика Саха (Якутия) 123
  • 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 122
  • 63 Кемеровская область 116
  • 64 Курганская область 109
  • 65 Севастополь 98
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 97
  • 67 Республика Хакасия 94
  • 68 Республика Татарстан 91
  • 69 Республика Чувашия 89
  • 70 Республика Мордовия 84
  • 71 Республика Калмыкия 83
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 83
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 83
  • 74 Чеченская Республика 79
  • 75 Республика Ингушетия 78
  • 76 Камчатский край 76
  • 77 Республика Алтай 75
  • 78 Республика Адыгея 70
  • 79 Костромская область 66
  • 80 Республика Марий Эл 51
  • 81 Республика Тыва 27
  • 82 Магаданская область 24
  • 83 Еврейская автономная область 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 401954 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,1%
  • 3. Еврейская автономная область 0,3%
За последние сутки подтверждено 456 смертей
  • Москва 77
  • Санкт-Петербург 50
  • Московская область 20
  • Нижегородская область 18
  • Свердловская область 18
  • Краснодарский край 16
  • Красноярский край 15
  • Воронежская область 14
  • Иркутская область 13
  • Тульская область 12
  • Самарская область 12
  • Республика Чувашия 11
  • Пермский край 10
  • Республика Крым 9
  • Ростовская область 9
  • Омская область 9
  • Ивановская область 8
  • Республика Коми 7
  • Севастополь 7
  • Ставропольский край 7
  • Алтайский край 7
  • Новосибирская область 7
  • Рязанская область 6
  • Волгоградская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Тюменская область 5
  • Томская область 5
  • Липецкая область 4
  • Ярославская область 4
  • Ленинградская область 4
  • Астраханская область 4
  • Челябинская область 4
  • Приморский край 4
  • Мурманская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Дагестан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Республика Бурятия 3
  • Белгородская область 2
  • Калужская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Пензенская область 2
  • Саратовская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Тыва 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Смоленская область 1
  • Псковская область 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1

За весь период по России умерло 61 837 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 080 человек
  • Москва 7045
  • Санкт-Петербург 2684
  • Московская область 1399
  • Красноярский край 500
  • Нижегородская область 453
  • Свердловская область 392
  • Пермский край 372
  • Хабаровский край 316
  • Ростовская область 311
  • Вологодская область 308
  • Республика Карелия 295
  • Челябинская область 279
  • Саратовская область 268
  • Брянская область 265
  • Псковская область 263
  • Волгоградская область 253
  • Самарская область 252
  • Новгородская область 248
  • Иркутская область 246
  • Тверская область 243
  • Республика Коми 243
  • Республика Крым 243
  • Кировская область 242
  • Архангельская область 237
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 231
  • Томская область 231
  • Ульяновская область 217
  • Приморский край 213
  • Омская область 208
  • Тульская область 200
  • Удмуртская Республика 200
  • Чеченская Республика 194
  • Калининградская область 191
  • Ленинградская область 183
  • Ярославская область 179
  • Краснодарский край 176
  • Тамбовская область 174
  • Оренбургская область 173
  • Республика Дагестан 164
  • Воронежская область 161
  • Алтайский край 149
  • Пензенская область 137
  • Республика Бурятия 133
  • Тюменская область 132
  • Кабардино-Балкарская Республика 131
  • Ханты-Мансийский автономный округ 130
  • Республика Ингушетия 126
  • Ставропольский край 124
  • Забайкальский край 119
  • Орловская область 118
  • Калужская область 114
  • Рязанская область 114
  • Республика Саха (Якутия) 113
  • Новосибирская область 111
  • Владимирская область 108
  • Курская область 108
  • Амурская область 108
  • Кемеровская область 105
  • Мурманская область 96
  • Карачаево-Черкесская Республика 79
  • Республика Чувашия 78
  • Липецкая область 76
  • Республика Мордовия 76
  • Республика Хакасия 76
  • Белгородская область 75
  • Республика Адыгея 74
  • Республика Северная Осетия - Алания 74
  • Республика Башкортостан 74
  • Курганская область 73
  • Астраханская область 71
  • Севастополь 71
  • Костромская область 66
  • Камчатский край 65
  • Ивановская область 64
  • Республика Калмыкия 45
  • Сахалинская область 41
  • Смоленская область 39
  • Магаданская область 31
  • Республика Марий Эл 26
  • Еврейская автономная область 22
  • Республика Татарстан 20
  • Республика Алтай 18
  • Республика Тыва 15
  • Чукотский автономный округ 2
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России 2 778 889 человек.

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