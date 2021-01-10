За сутки в России подтвержден 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4216

2 Санкт-Петербург 3010

3 Московская область 1292

4 Нижегородская область 472

5 Воронежская область 390

6 Ростовская область 389

7 Свердловская область 387

8 Красноярский край 318

9 Вологодская область 304

10 Хабаровский край 297

11 Челябинская область 294

12 Пермский край 290

13 Республика Карелия 281

14 Самарская область 280

15 Иркутская область 261

16 Волгоградская область 261

17 Саратовская область 253

18 Омская область 247

19 Ульяновская область 246

20 Ставропольский край 242

21 Архангельская область 241

22 Мурманская область 236

23 Приморский край 234

24 Забайкальский край 232

25 Кировская область 231

26 Республика Коми 228

27 Тверская область 224

28 Ленинградская область 216

29 Республика Крым 213

30 Псковская область 205

31 Тульская область 201

32 Пензенская область 198

33 Алтайский край 198

34 Калининградская область 194

35 Брянская область 192

36 Ярославская область 191

37 Удмуртская Республика 190

38 Краснодарский край 190

39 Новгородская область 186

40 Белгородская область 182

41 Ивановская область 179

42 Курская область 176

43 Орловская область 175

44 Астраханская область 172

45 Липецкая область 165

46 Республика Башкортостан 165

47 Оренбургская область 164

48 Владимирская область 161

49 Республика Дагестан 161

50 Тамбовская область 160

51 Калужская область 159

52 Тюменская область 159

53 Ханты-Мансийский автономный округ 158

54 Смоленская область 154

55 Республика Бурятия 145

56 Новосибирская область 140

57 Сахалинская область 139

58 Томская область 129

59 Рязанская область 125

60 Амурская область 123

61 Республика Саха (Якутия) 123

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 122

63 Кемеровская область 116

64 Курганская область 109

65 Севастополь 98

66 Кабардино-Балкарская Республика 97

67 Республика Хакасия 94

68 Республика Татарстан 91

69 Республика Чувашия 89

70 Республика Мордовия 84

71 Республика Калмыкия 83

72 Карачаево-Черкесская Республика 83

73 Республика Северная Осетия-Алания 83

74 Чеченская Республика 79

75 Республика Ингушетия 78

76 Камчатский край 76

77 Республика Алтай 75

78 Республика Адыгея 70

79 Костромская область 66

80 Республика Марий Эл 51

81 Республика Тыва 27

82 Магаданская область 24

83 Еврейская автономная область 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 401954 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Еврейская автономная область 0,3% За последние сутки подтверждено 456 смертей Москва 77

Санкт-Петербург 50

Московская область 20

Нижегородская область 18

Свердловская область 18

Краснодарский край 16

Красноярский край 15

Воронежская область 14

Иркутская область 13

Тульская область 12

Самарская область 12

Республика Чувашия 11

Пермский край 10

Республика Крым 9

Ростовская область 9

Омская область 9

Ивановская область 8

Республика Коми 7

Севастополь 7

Ставропольский край 7

Алтайский край 7

Новосибирская область 7

Рязанская область 6

Волгоградская область 5

Оренбургская область 5

Тюменская область 5

Томская область 5

Липецкая область 4

Ярославская область 4

Ленинградская область 4

Астраханская область 4

Челябинская область 4

Приморский край 4

Мурманская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Дагестан 3

Удмуртская Республика 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Республика Бурятия 3

Белгородская область 2

Калужская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Пензенская область 2

Саратовская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Тыва 2

Еврейская автономная область 2

Смоленская область 1

Псковская область 1

Чеченская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1 За весь период по России умерло 61 837 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 080 человек Москва 7045

Санкт-Петербург 2684

Московская область 1399

Красноярский край 500

Нижегородская область 453

Свердловская область 392

Пермский край 372

Хабаровский край 316

Ростовская область 311

Вологодская область 308

Республика Карелия 295

Челябинская область 279

Саратовская область 268

Брянская область 265

Псковская область 263

Волгоградская область 253

Самарская область 252

Новгородская область 248

Иркутская область 246

Тверская область 243

Республика Коми 243

Республика Крым 243

Кировская область 242

Архангельская область 237

Ямало-Ненецкий автономный округ 231

Томская область 231

Ульяновская область 217

Приморский край 213

Омская область 208

Тульская область 200

Удмуртская Республика 200

Чеченская Республика 194

Калининградская область 191

Ленинградская область 183

Ярославская область 179

Краснодарский край 176

Тамбовская область 174

Оренбургская область 173

Республика Дагестан 164

Воронежская область 161

Алтайский край 149

Пензенская область 137

Республика Бурятия 133

Тюменская область 132

Кабардино-Балкарская Республика 131

Ханты-Мансийский автономный округ 130

Республика Ингушетия 126

Ставропольский край 124

Забайкальский край 119

Орловская область 118

Калужская область 114

Рязанская область 114

Республика Саха (Якутия) 113

Новосибирская область 111

Владимирская область 108

Курская область 108

Амурская область 108

Кемеровская область 105

Мурманская область 96

Карачаево-Черкесская Республика 79

Республика Чувашия 78

Липецкая область 76

Республика Мордовия 76

Республика Хакасия 76

Белгородская область 75

Республика Адыгея 74

Республика Северная Осетия - Алания 74

Республика Башкортостан 74

Курганская область 73

Астраханская область 71

Севастополь 71

Костромская область 66

Камчатский край 65

Ивановская область 64

Республика Калмыкия 45

Сахалинская область 41

Смоленская область 39

Магаданская область 31

Республика Марий Эл 26

Еврейская автономная область 22

Республика Татарстан 20

Республика Алтай 18

Республика Тыва 15

Чукотский автономный округ 2

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России 2 778 889 человек. В Минобороны РФ назвали количество военнослужащих с коронавирусом