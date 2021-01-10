За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 79 военнослужащих

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте почти 25 тысяч человек. Эти данные в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 79 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 96 тысяч 945 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Но 3 тысячи 957 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. Это меньше, чем было в субботу и несколькими днями ранее. Более 2 тысяч таких пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят два изолированы по месту службы. Двадцать шесть находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 845 человек лечатся на дому. Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - девять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двадцати трех пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали более 14,2 тысячи заболевших, 4 тысячи 861 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.