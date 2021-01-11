Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 488-ФЗ "Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

Правовое регулирование отношений в области обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 3. Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации

1. Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее также - вызов по единому номеру "112") представляет собой поступление в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" субъекта Российской Федерации информации, требующей реагирования (согласованных действий, направленных на предотвращение или ликвидацию происшествия) экстренных оперативных служб и (или) оказания психологической и (или) информационно-справочной поддержки лицам, обратившимся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, предотвращения угроз жизни или здоровью, сохранности имущества, а также предотвращения материального ущерба.

2. Для целей настоящего Федерального закона под экстренными оперативными службами понимаются службы или организации, обеспечивающие реагирование на вызов по единому номеру "112" в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" субъекта Российской Федерации

1. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" субъекта Российской Федерации (далее - система-112) представляет собой совокупность сил и средств, предназначенных для обеспечения вызова по единому номеру "112" и информационного взаимодействия между экстренными оперативными службами.

2. К силам системы-112 относятся:

1) оператор системы-112 - организация, создаваемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на решение задач в области организации, функционирования и развития системы-112, для обеспечения функционирования системы-112, а также приема вызовов по единому номеру "112", их обработки и передачи диспетчерским службам;

2) диспетчерские службы - структурные подразделения экстренных оперативных служб или иных организаций, определяемых в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона, обеспечивающие прием вызовов по единому номеру "112" от оператора системы-112.

3. Средствами системы-112 являются технические, программные, программно-аппаратные и иные средства, в том числе региональные информационные системы, а также совокупность информационно-телекоммуникационных сетей и сетей связи, обеспечивающих прохождение вызовов по единому номеру "112" от лиц или установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах датчиков в систему-112.

4. Система-112 обеспечивает:

1) прием вызовов по единому номеру "112", их обработку;

2) передачу обработанной информации, требующей реагирования, диспетчерским службам, в том числе находящимся на территориях иных субъектов Российской Федерации;

3) формирование отчетных данных о вызовах по единому номеру "112", их обработку и хранение;

4) отображение местонахождения абонентского устройства или датчика, установленного на контролируемом стационарном или подвижном объекте, с которых осуществлен вызов по единому номеру "112";

5) оказание психологической и (или) информационно-справочной поддержки лицам, обратившимся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, предотвращения угроз жизни или здоровью, сохранности имущества, а также предотвращения материального ущерба.

5. Функционирование системы-112 в субъекте Российской Федерации осуществляется на основании положения о системе-112 субъекта Российской Федерации (далее - положение о системе-112), утверждаемого нормативным правовым актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на решение задач в области организации, функционирования и развития системы-112, после его согласования в порядке, установленном пунктом 5 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, при наличии правового акта, определенного пунктом 2 части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Статья 5. Принципы организации и функционирования системы-112

Организация и функционирование системы-112 осуществляются на основе следующих принципов:

1) общедоступность, бесплатность и непрерывность приема вызовов по единому номеру "112";

2) обязательность реагирования экстренных оперативных служб на вызов по единому номеру "112" и размещения ими в системе-112 сведений о начале, завершении и об основных результатах реагирования;

3) полнота и достоверность обработанной системой-112 информации, требующей реагирования экстренных оперативных служб, неизменность и своевременность ее передачи диспетчерским службам, в том числе находящимся на территориях иных субъектов Российской Федерации, для организации реагирования экстренных оперативных служб;

4) взаимодействие сил и средств системы-112 с силами и со средствами систем-112 иных субъектов Российской Федерации, а также системы-112 с иными информационными системами, в том числе информационными системами органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посредством информационно-телекоммуникационных сетей;

5) защита прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных;

6) защита информации ограниченного доступа от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой информации.

Статья 6. Полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

1. Правительство Российской Федерации:

1) устанавливает обязательные требования к организации и функционированию системы-112, в том числе порядок и сроки осуществления приема, обработки и передачи вызовов по единому номеру "112" диспетчерским службам;

2) определяет перечень экстренных оперативных служб;

3) определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на координацию работ по организации, функционированию и развитию системы-112;

4) определяет федеральные органы исполнительной власти, участвующие в координации работ по организации, функционированию и развитию системы-112;

5) утверждает порядок согласования технического задания и проектно-технической документации на развитие системы-112, проекта положения о системе-112;

6) утверждает порядок взаимодействия сил и средств систем-112.

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на координацию работ по организации, функционированию и развитию системы-112:

1) координирует выполнение работ по организации, функционированию и развитию системы-112;

2) определяет форму, сроки и порядок предоставления информации, формируемой средствами системы-112, пользователям, указанным в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

3. Федеральный орган исполнительной власти в области связи:

1) в пределах своих полномочий определяет порядок:

а) использования, выделения, изъятия, изменения и переоформления ресурса нумерации, используемого в целях вызова экстренных оперативных служб с применением информационных технологий;

б) оказания услуг связи и (или) использования информационных технологий в целях обеспечения деятельности экстренных оперативных служб в части передачи по сетям электросвязи и отображения информации, идентифицирующей абонента и (или) сеть связи и (или) ее узловые или оконченные элементы;

в) построения сетей связи общего пользования и технологических сетей связи, присоединенных к сети связи общего пользования, в целях обеспечения деятельности экстренных оперативных служб;

г) пропуска и маршрутизации трафика в целях обеспечения деятельности экстренных оперативных служб;

д) обеспечения доступности вызова по единому номеру "112" для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для инвалидов по слуху и инвалидов по зрению;

е) организационно-технического обеспечения устойчивого функционирования сети связи общего пользования;

ж) защиты сетей связи и информационных систем операторов связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации при функционировании системы-112;

2) издает правовой акт об использовании операторами связи единого номера "112" на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

4. Федеральный орган исполнительной власти, участвующий в координации работ по организации, функционированию и развитию систем-112:

1) организует в рамках своих полномочий работу подведомственных экстренных оперативных служб;

2) организует взаимодействие с операторами систем-112;

3) осуществляет контроль за размещением в системе-112 сведений о начале, завершении и об основных результатах реагирования подведомственных экстренных оперативных служб на вызов по единому номеру "112".

5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на решение задач в области организации, функционирования и развития системы-112:

1) в пределах своих полномочий издает нормативные правовые акты по вопросам, связанным с организацией, функционированием и развитием системы-112;

2) разрабатывает, согласовывает в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утверждает положение о системе-112, техническое задание и проектно-техническую документацию на развитие системы-112;

3) определяет оператора системы-112;

4) обеспечивает взаимодействие оператора системы-112 с диспетчерскими службами, Государственной автоматизированной информационной системой "ЭРА-ГЛОНАСС", органами повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяемыми им иными организациями, в том числе осуществляющими деятельность в сфере обеспечения жизнедеятельности, мониторинга гидрометеорологической обстановки и лесопожарной опасности, объектов транспортной инфраструктуры, окружающей среды, а также поисковыми, аварийно-спасательными и аварийно-восстановительными службами;

5) организует хранение информации, формируемой системой-112, не менее чем три года и предоставляет доступ к такой информации.

6. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которого находятся экстренные оперативные службы и (или) организации, указанные в статье 7 настоящего Федерального закона, в целях обеспечения информационного взаимодействия с системой-112:

1) организует в рамках своих полномочий работу подведомственных экстренных оперативных служб и (или) организаций;

2) организует взаимодействие с оператором системы-112;

3) осуществляет контроль за размещением в системе-112 сведений о начале, завершении и об основных результатах реагирования экстренных оперативных служб на вызов по единому номеру "112".

7. Органы местного самоуправления:

1) принимают правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с организацией, функционированием и развитием системы-112;

2) принимают участие в организации, функционировании и развитии системы-112 на своей территории;

3) осуществляют материально-техническое обеспечение подведомственных диспетчерских служб;

4) представляют органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации сведения о функционировании системы-112 на своей территории.

Статья 7. Права и обязанности организаций в рамках функционирования системы-112

1. Организации, в ведении которых находятся объекты системы газоснабжения, газораспределения, а в случаях, определяемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики (за исключением гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций), создающие в соответствии с законодательством Российской Федерации диспетчерские службы, обеспечивают направление в систему-112 сообщений о нарушении режима функционирования указанных объектов, систем и сетей, организуют реагирование на вызов по единому номеру "112", а также направляют в систему-112 сведения о начале, завершении и об основных результатах реагирования подведомственных экстренных оперативных служб.

2. Иные организации, в том числе осуществляющие деятельность в сфере обеспечения жизнедеятельности, мониторинга гидрометеорологической обстановки и лесопожарной опасности, объектов транспортной инфраструктуры, окружающей среды, а также поисковые, аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные службы, определенные решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организуют информационное взаимодействие с системой-112, обеспечивают прием из системы-112 информации, требующей реагирования, находящимися в их ведении (управлении) диспетчерскими службами и размещение этими диспетчерскими службами в системе-112 информации о начале, завершении и об основных результатах реагирования.

Статья 8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с вызовом экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

Финансовое обеспечение расходов, связанных с вызовом экстренных оперативных служб по единому номеру "112", осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на выполнение функций в установленной сфере деятельности, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, а также средств организаций, являющихся участниками организации, функционирования и развития системы-112, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Использование и защита информации, формируемой средствами системы-112

1. Средствами системы-112 формируется в автоматизированном режиме информация о вызовах по единому номеру "112", принятых мерах реагирования на них и в целях осуществления информационно-аналитической поддержки государственного управления в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности и правопорядка, предотвращения угроз жизни или здоровью, предупреждения происшествий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий представляется федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на координацию работ по организации, функционированию и развитию системы-112, федеральным органам исполнительной власти, участвующим в координации работ по организации, функционированию и развитию системы-112, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на решение задач в области организации, функционирования и развития системы-112, а также органам местного самоуправления, принимающим участие в организации, функционировании и развитии системы-112 на своей территории.

2. Информация, содержащаяся в системе-112, является информацией ограниченного доступа и подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, о государственной тайне, коммерческой тайне, служебной тайне и иной охраняемой законом тайне, а лица, виновные в нарушении режима размещения, хранения и предоставления информации, содержащейся в системе-112, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Взаимодействие системы-112 с системами обеспечения вызова экстренных служб иностранных государств

Взаимодействие системы-112 с системами обеспечения вызова экстренных служб иностранных государств осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статья 11. О внесении изменений в Федеральный закон "О связи"

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 45, ст. 4377; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6333; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 48, ст. 6162; N 49, ст. 6347; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 10, ст. 1318; N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4213; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 53, ст. 8453, 8455; 2019, N 18, ст. 2214; N 23, ст. 2914; N 52, ст. 7796) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 статьи 12 после слов "применяемым средствам связи" дополнить словами ", в том числе в целях обеспечения деятельности экстренных оперативных служб";

2) абзац второй пункта 2 статьи 26 после слов "настоящим Федеральным законом" дополнить словами ", а также Федеральным законом "Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3) абзац третий пункта 1 статьи 46 после слов "настоящего Федерального закона" дополнить словами ", а также Федерального закона "Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

4) в статье 52:

а) абзац четвертый пункта 1 после слов "Оператор связи обязан предоставить" дополнить словами "диспетчерам экстренных оперативных служб,";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Расходы операторов связи на присоединение сетей связи экстренных оперативных служб и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" субъекта Российской Федерации (далее - система-112) к сети связи общего пользования и передачу сообщений этих служб, осуществляемую в рамках функционирования системы-112, пользователям, получающим услуги связи посредством сети связи общего пользования, возмещаются на основании договоров, заключаемых операторами связи с органами и организациями, создавшими соответствующие экстренные оперативные службы или систему-112.".

Статья 12. О внесении изменения в Федеральный закон "О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС"

В пункте 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 395-ФЗ "О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6960; 2015, N 29, ст. 4361) слова "отсутствия в субъекте Российской Федерации такой системы" заменить словами ", если такая система не введена в эксплуатацию,".

Статья 13. Заключительные положения

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. До дня вступления в силу настоящего Федерального закона субъекты Российской Федерации осуществляют создание, эксплуатацию и развитие системы-112 в соответствии с Положением о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", утвержденным Правительством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин