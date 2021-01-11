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11 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)

Федеральный конституционный закон от 29 декабря 2020 г. N 8-ФКЗ "О внесении изменения в статью 122 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя""

Одобрен Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 1 части 3 статьи 12<sup>2</sup> Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; 2015, N 1, ст. 2; 2017, N 31, ст. 4727; 2018, N 1, ст. 1; 2019, N 51, ст. 7480) изменение, заменив слова "не позднее 1 января 2021 года" словами "не позднее 1 июля 2023 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин