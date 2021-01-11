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11 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 476-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности""

Дата подписания 29 декабря 2020 г.
Опубликован 11 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об аудиторской деятельности"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420; 2011, N 1, ст. 12; N 48, ст. 6728; 2013, N 52, ст. 6961; 2014, N 49, ст. 6912; 2016, N 27, ст. 4169, 4195, 4293; 2017, N 18, ст. 2673; 2019, N 48, ст. 6739) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"1. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится в случаях, установленных федеральными законами, а также в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1) организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам;

2) организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй;

3) организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда (за исключением государственного внебюджетного фонда, специализированной организации управления целевым капиталом и фонда, имеющего статус международного фонда в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"), в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 миллиона рублей;

4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-I "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"), соответствующих хотя бы одному из следующих условий:

а) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, составляет более 800 миллионов рублей;

б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 миллионов рублей.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Действие положений части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона) не распространяется на случаи, когда организация, обязанная проводить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и (или) ранние периоды в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе не проводить такой аудит в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" в редакции настоящего Федерального закона, но аудиторской организацией, индивидуальным аудитором до 1 января 2021 года начато исполнение договора на проведение обязательного аудита указанной отчетности. В таких случаях положения части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются при аудите годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Президент Российской Федерации В. Путин