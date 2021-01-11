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11.01.2021 15:11
Рубрика: В мире

Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в РФ

Текст: Юрий Когалов

Избранный президент США Джо Байден намерен назначить главой Центрального разведывательного управления бывшего посла в России Уильяма Бернса. Как отмечает CNN, если это произойдет, то впервые ЦРУ возглавит выходец из госдепартамента.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Экс-посол Бернс обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию... Нам нужны эти качества, чтобы предотвращать угрозы и решать проблемы еще до того, как они достигнут нашей территории. Американский народ сможет спать спокойно, зная, что он будет нашим следующим директором ЦРУ", - отмечается в распространенном заявлении Байдена. По словам избранного президента США, Бернс разделяет его позицию, что "разведка должна быть аполитичной".

Предполагается, что новый глава ЦРУ сможет восстановить доверие к спецслужбам, утраченное во время президентства Дональда Трампа.

Известно, что Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 год, участвовал в попытках перезагрузить отношения с Москвой в первые годы администрации президента Барака Обамы, был связан с подготовкой ядерной сделки с Ираном. На дипломатической службе он провел 33 года (с 1982 по 2014 год), служил при пяти президентах и 10 госсекретарях. В последнее время он неоднократно выступал с критикой администрации Трампа, считая, что она нанесла огромный ущерб внешней политике Соединенных Штатов.

По данным CNN, кандидатура Бернса выделяется на фоне других претендентов на пост главы ЦРУ, которых рассматривал Байден. Его, в отличие от других, не критиковали в прошлом за поддержку программ "усиленного допроса" террористов.

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