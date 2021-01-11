Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 481-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Статью 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2870; 2000, N 26, ст. 2737; 2002, N 30, ст. 3029; 2006, N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; 2007, N 31, ст. 4008; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 14, ст. 1642, 1658; 2014, N 48, ст. 6651; 2017, N 31, ст. 4827; 2019, N 18, ст. 2213) дополнить частью девятой следующего содержания:

"Запрещается распространение в средствах массовой информации и в сообщениях и материалах средств массовой информации в информационно-телекоммуникационных сетях информации о некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, об общественном объединении, включенном в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, о физическом лице, включенном в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента (за исключением информации, размещаемой в единых государственных реестрах и государственных информационных системах, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также материалов, созданных такими некоммерческой организацией, общественным объединением, физическим лицом, без указания на то, что некоммерческая организация, незарегистрированное общественное объединение или физическое лицо выполняет функции иностранного агента.".

Статья 2

Абзац пятый части первой статьи 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-I "О государственной тайне" (Российская газета, 1993, 21 сентября; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4673; 2004, N 27, ст. 2711; 2018, N 31, ст. 4845) изложить в следующей редакции:

"включение его в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, либо выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации;".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 1998, N 30, ст. 3608; 2002, N 11, ст. 1018; N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2006, N 3, ст. 282; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 21, ст. 2526; 2012, N 30, ст. 4172; 2014, N 30, ст. 4237; 2015, N 10, ст. 1413; 2019, N 49, ст. 6953, 6966) следующие изменения:

1) главу III дополнить статьей 291 следующего содержания:

"Статья 291. Учет общественных объединений, которые функционируют без приобретения прав юридического лица, получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников и участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации

Общественное объединение, которое функционирует без приобретения прав юридического лица, получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников, указанных в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", и участвует в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, либо намеревается получать денежные средства и (или) иное имущество от данных источников и участвовать в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, обязано уведомить об этом федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган в порядке и сроки, которые установлены федеральным органом государственной регистрации.

Для целей настоящей статьи под политической деятельностью, осуществляемой на территории Российской Федерации, понимается политическая деятельность в том значении, в каком она определена в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях".

В уведомлении, подаваемом в соответствии с частью первой настоящей статьи, должны содержаться сведения о целях деятельности общественного объединения, его структуре, дате создания, территории, в пределах которой оно осуществляет свою деятельность, об учредителях и (или) о руководителях общественного объединения, об адресе (о месте нахождения) руководящего органа общественного объединения, по которому осуществляется связь с общественным объединением, об источниках формирования денежных средств и (или) иного имущества, в том числе о банковских счетах, используемых для осуществления деятельности общественного объединения. К уведомлению прилагается копия устава общественного объединения.

Сведения, содержащиеся в представленных уведомлениях, составляют реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, ведение которого осуществляется федеральным органом государственной регистрации в установленном им порядке. Сведения, составляющие данный реестр, размещаются на официальном сайте федерального органа государственной регистрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае выявления общественного объединения, которое функционирует без приобретения прав юридического лица, получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников, указанных в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", участвует в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и не подало уведомление в порядке, установленном частью первой настоящей статьи, федеральный орган государственной регистрации включает данное общественное объединение в указанный реестр.

Общественное объединение, включенное в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, обязано ежеквартально информировать федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган по форме, установленной федеральным органом государственной регистрации, об объеме денежных средств и (или) иного имущества, полученных от иностранных источников в отчетный период, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества, об их фактическом расходовании и использовании, а также об изменениях сведений, указанных в части третьей настоящей статьи.

Материалы, производимые и (или) распространяемые общественным объединением, включенным в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, материалы, направляемые таким общественным объединением в государственные органы, органы местного самоуправления, образовательные и иные организации, информация, касающаяся деятельности такого общественного объединения, распространяемая через средства массовой информации, должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента, либо касаются деятельности такого общественного объединения.

Материалы, производимые и (или) распространяемые учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, включенного в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, или лицом, входящим в состав органа такого общественного объединения, при осуществлении ими политической деятельности на территории Российской Федерации, материалы, направляемые указанными лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, образовательные и иные организации в связи с осуществлением политической деятельности на территории Российской Федерации, информация, касающаяся политической деятельности указанных лиц, распространяемая через средства массовой информации, должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены учредителем, членом, участником, руководителем незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента, или лицом, входящим в состав органа такого общественного объединения.

В случае прекращения общественным объединением, включенным в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, участия в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и прекращения получения денежных средств и (или) иного имущества от иностранных источников это общественное объединение имеет право подать в федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган заявление по форме, утвержденной федеральным органом государственной регистрации, об исключении из указанного реестра.

При получении от общественного объединения такого заявления федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган проводит проверку в отношении данного общественного объединения незамедлительно с извещением органов прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". По результатам проведенной проверки федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган в течение одного месяца со дня ее окончания принимает решение об исключении общественного объединения из указанного реестра либо об отказе в его исключении. Данное решение может быть обжаловано общественным объединением в суд.";

2) в статье 38:

а) в абзаце первом части второй слова "их деятельности уставным целям" заменить словами "деятельности общественных объединений их уставным целям";

б) часть третью дополнить словами "или решение о его включении в реестр, предусмотренный частью четвертой статьи 291 настоящего Федерального закона";

в) часть четвертую после слов "данного общественного объединения" дополнить словами "или решение о его включении в реестр, предусмотренный частью четвертой статьи 291 настоящего Федерального закона".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2007, N 1, ст. 37; N 49, ст. 6061; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2762; N 29, ст. 3607; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2526; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587, 4590; N 45, ст. 6321; N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 8, ст. 738; N 23, ст. 2932; N 30, ст. 4237; 2015, N 10, ст. 1413; N 48, ст. 6724; 2016, N 22, ст. 3097; N 23, ст. 3303; N 27, ст. 4220; 2017, N 24, ст. 3482; 2018, N 31, ст. 4849; 2019, N 49, ст. 6953, 6966; 2020, N 12, ст. 1652) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящем Федеральном законе понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ) (далее - иностранные источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Посредником при получении денежных средств и (или) иного имущества от иностранного источника признается гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, которые осуществляют передачу денежных средств и (или) иного имущества от иностранного источника либо уполномоченного им лица российской некоммерческой организации, участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.";

2) пункт 10 статьи 131 дополнить предложением следующего содержания: "Сведения, составляющие указанный реестр, размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

3) в пункте 1 статьи 24:

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Материалы, производимые некоммерческой организацией, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и (или) распространяемые ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", материалы, направляемые такой организацией в государственные органы, органы местного самоуправления, образовательные и иные организации, информация, касающаяся деятельности такой организации, распространяемая через средства массовой информации, должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, либо касаются деятельности такой организации.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Материалы, производимые и (или) распространяемые учредителем, членом, участником, руководителем некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, или лицом, входящим в состав органа такой некоммерческой организации, при осуществлении ими политической деятельности на территории Российской Федерации, материалы, направляемые указанными лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, образовательные и иные организации в связи с осуществлением политической деятельности на территории Российской Федерации, информация, касающаяся политической деятельности указанных лиц, распространяемая через средства массовой информации, должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены учредителем, членом, участником, руководителем некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, или лицом, входящим в состав органа такой некоммерческой организации.";

4) в статье 32:

а) в пункте 3:

абзац первый после слов "руководящих органов" дополнить словами "и работников";

абзац второй после слов "руководящих органов" дополнить словами "и работников";

б) абзац третий пункта 41 после цифр "45" дополнить цифрами ", 47";

в) подпункт 2 пункта 42 изложить в следующей редакции:

"2) поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган от государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций либо выявление по результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с некоммерческой организацией информации о нарушении некоммерческой организацией законодательства Российской Федерации, о совершении действий, не соответствующих уставным целям и задачам ее деятельности, в том числе о наличии в ее деятельности признаков экстремизма;";

г) в пункте 43 слова "в подпунктах 3 и 6" заменить словами "в подпунктах 2, 3 и 6";

д) дополнить пунктом 47 следующего содержания:

"47. В случае необходимости при проведении проверки некоммерческой организации получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований срок проведения проверки может быть продлен до сорока пяти рабочих дней руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа или его территориального органа.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7597; 2015, N 21, ст. 2981; 2017, N 14, ст. 1994; 2018, N 53, ст. 8481; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) дополнить статьей 21 следующего содержания:

"Статья 21

1. Физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового может быть признано физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, в случае, если оно осуществляет на территории Российской Федерации в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства (далее - иностранный источник) политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 Уголовного кодекса Российской Федерации), в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами Российской Федерации, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке указанных видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи). Перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, определяется федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Политической деятельностью признается деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального развития Российской Федерации, развития политической системы, деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия.

Политическая деятельность осуществляется в следующих формах:

участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм, организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений;

участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий;

публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;

распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;

формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований;

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность;

финансирование указанной деятельности.

К политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.

2. Физическое лицо, деятельность которого подпадает под признаки, указанные в части 1 настоящей статьи, обязано в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, подать заявление о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее за пределами территории Российской Федерации, намеревающееся после прибытия в Российскую Федерацию осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иностранного агента, обязано до момента въезда в Российскую Федерацию уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, в установленном им порядке.

3. На основании информации, представляемой в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, ведет список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, который размещается в открытом доступе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Порядок ведения и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данного списка устанавливается указанным органом. В случае выявления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента, которое не подало заявление (уведомление) в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, включает данное лицо в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, может быть обжаловано в суд.

4. От обязанности подавать заявление о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, освобождаются:

1) сотрудники дипломатических представительств, работники консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, а также представители иностранных государственных органов и международных организаций, находящиеся на территории Российской Федерации по официальному приглашению;

2) иностранные журналисты, аккредитованные в Российской Федерации, в том числе признанные иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации;

3) иные лица по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, принятому в установленном им порядке по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в сфере государственной охраны, в сфере внешней разведки, в области обороны.

5. В случае осуществления иностранным журналистом, аккредитованным в Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, несовместимой с его профессиональной деятельностью журналиста, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, включает такое лицо в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

6. Физическое лицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, обязано не реже одного раза в шесть месяцев представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, либо его территориальный орган отчет о своей деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их фактическом расходовании и использовании. Форма и порядок представления отчета устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций.

7. Физическое лицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, обязано указывать о наличии этого статуса при осуществлении деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, в том числе при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации. Материалы, издаваемые и (или) распространяемые физическим лицом, включенным в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, информация, касающаяся деятельности данного физического лица в связи с выполнением им функций иностранного агента, распространяемая через средства массовой информации, должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы (информация) изданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо касаются деятельности данного физического лица.

8. Физическое лицо, включенное в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, не может быть назначено на должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

9. В случае прекращения деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, физическое лицо вправе подать в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, либо его территориальный орган ходатайство об исключении из списка физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В течение 60 дней со дня получения указанного ходатайства федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, либо его территориальный орган принимает решение об исключении физического лица из списка физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, либо выносит мотивированное решение об отказе в его исключении. Форма ходатайства об исключении физического лица из списка физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций.";

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6

1. Действие настоящего Федерального закона (за исключением статьи 21 настоящего Федерального закона) и подпункта 7 части первой статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на граждан государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан Российской Федерации на территории этих государств и об аресте активов граждан Российской Федерации по мотиву причастности граждан Российской Федерации к нарушениям прав человека в Российской Федерации.

2. Действие статьи 21 настоящего Федерального закона распространяется на лиц, деятельность которых подпадает под признаки, указанные в части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона.".

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин