Центр Гамалеи приступает к клиническим испытаниям вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав выдал НИЦЭМ имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований "лайт-вакцины" против новой коронавирусной инфекции. Информация опубликована на сайте госреестра разрешений на проведение исследований Минздрава России.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало - 8 января 2021 года, конец - 31 декабря 2021 года", - следует из данных реестра.

В декабре глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые центра работают над "лайт"-вариантом вакцины, которая будет основана на использовании только одного вектора - одного (а не двух) штамма аденовируса, и потребует только одной инъекции. По такому принципу сделана одна из китайских вакцин.

В РФПИ считают, что "Спутник Лайт" позволяет "предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания". То есть предполагается, что протективный эффект у этой вакцины будет более коротким, но зато технологически произвести ее в больших объемах проще. Главное, на что надеются разработчики, - "лайт"-вакцина поможет избежать тяжелого течения COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации.

В прессе были сообщения, что при масштабировании одного из двух компонентов "Спутника V" возникли сложности, но в НИЦЭМ Гамалеи эту информацию не подтвердили.