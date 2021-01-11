Артем Николаевич, этим летом вступят в силу положения нового закона о госконтроле. Предприниматели полны надежд, что это нововведение значительно упростит им жизнь и снимет излишнее давление на бизнес в лице многочисленных проверяющих. А что думают по этому поводу прокуроры, у которых теперь значительно прибавится надзорных полномочий и, соответственно, нагрузки?
Артем Кононенко: Хочу напомнить, что Генпрокуратура активно участвовала во всех стадиях его принятия - от разработки концепции Минэкономразвития России и до обсуждения в думских комитетах.
Наряду с прочими нововведениями закон существенно расширяет арсенал видов контрольно-надзорных мероприятий, проводимых во взаимодействии с подконтрольными субъектами. В дополнение к "традиционным" проверкам и контрольным закупкам устанавливаются такие форматы "общения" инспектора и бизнесмена, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд. Но с 1 июля любой визит проверяющего к бизнесмену возможен только с согласия прокурора.
При этом вся система контрольно-надзорной деятельности России будет базироваться на риск-ориентированном подходе. Согласно ему, будет введено шесть категорий риска возможного причинения вреда - от низкого до чрезвычайно высокого. И, например, при категории низкого риска проверки такого объекта могут не проводиться несколько лет.
Уверен, мы сможем успешно справиться с этими новыми полномочиями, используя опыт, наработанный за 11-летний период действия 294-го Закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Все жалобы предпринимателей - на особом контроле
Когда почти вся страна ушла на удаленку и самоизоляцию во время пандемии, бизнесмены лишились личного общения с прокурорами?
Артем Кононенко: Новые реалии 2020 года потребовали существенной корректировки надзорной деятельности, но непосредственный диалог прокуроров с предпринимателями не прерывался. После введения в стране ограничительных мер Генеральный прокурор Игорь Краснов провел серию оперативных совещаний с участием прокуроров субъектов РФ, которых сориентировал на необходимость регулярного "живого" общения с деловым сообществом посредством видео-конференц-связи. В то же время глава надзорного ведомства лично провел встречи с представителями бизнес-сообщества в Симферополе, Калининграде, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и на островах Курильской гряды.
Не потерял своей актуальности функционирующий уже четыре с половиной года канал обратной связи органов прокуратуры с бизнес-сообществом. Такой способ взаимодействия позволяет максимально оперативно отслеживать сигналы о помощи бизнесу и принимать меры по защите и восстановлению прав предпринимателей. В прошедшем году на этот электронный ресурс поступило более 1,7 тысячи сообщений о нарушении прав бизнесменов. Доводы каждого пятого нашли свое подтверждение.
Проблемы бизнеса на Курилах и в Калининграде наверняка отличаются?
Артем Кононенко: Напротив, личный прием показал общность проблем, с которыми сталкиваются предприниматели независимо от региона. Здесь речь идет об административном давлении, волоките органов власти, невозможности получения гарантированных выплат, истребовании излишних документов. А также необоснованных проверках контролирующих органов, неисполнении государственными и муниципальными заказчиками своих финансовых обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами.
По всем поступившим в ходе таких мероприятий обращениям проведены проверки, приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, права предпринимателей восстановлены.
Например, в Сахалинской области после вмешательства прокуратуры публичные заказчики погасили долги перед шестью предпринимателями в размере почти 33 млн рублей. В Волгоградской области муниципалитетом оплачено 3,4 млн рублей бизнесмену за оказанные им услуги по концессионному соглашению. В Севастополе для осуществления хозяйственной деятельности предпринимателям в аренду без торгов предоставлен земельный участок.
Чиновников заставят платить бизнесменам
В прошлом году бизнесмены часто жаловались на просрочки или вообще неоплату выполненных контрактов. А чиновники все списывали на пандемию и говорили, что денег нет. То есть действительно виноват вирус или чиновники лукавили?
Артем Кононенко: Эта проблема не нова. Прокуроры более пяти лет ведут активную работу по ликвидации долгов перед бизнесом. За этот период благодаря надзорному реагированию погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на общую сумму около 180 млрд руб.
В связи со сложной экономической ситуацией, вызванной пандемией, Генеральная прокуратура потребовала от нижестоящих прокуроров принять дополнительные меры к оплате заказчиками долгов.
По оперативным данным, в результате прокурорского вмешательства только в прошлом году погашена задолженность перед бизнесом в размере почти 34 млрд руб.
Что грозит чиновникам, которые "забывают" или даже не собираются платить бизнесменам?
Артем Кононенко: Прокуроры активно использовали административно-правовые методы воздействия на должностных лиц заказчиков в связи с нарушением ими порядка и сроков оплаты по государственным и муниципальным контрактам. Благодаря их принципиальной позиции в Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях по решениям суда должностные лица заказчиков, которые систематически игнорировали сроки исполнения финансовых обязательств по контрактам, дисквалифицированы на один год. Наряду с этим многие прокуроры приняли решительные меры по фактам заключения публичных контрактов, вовсе не обеспеченных необходимым финансированием. В каждом таком случае возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.
В республиках Тыва и Ингушетия, Приморском и Ставропольском краях, Калининградской и Костромской областях ими инициированы административные дела за нарушения при доведении денег до конкретных получателей, повлекшие образование у последних долгов перед бизнесом по исполненным контрактам.
Продолжена практика предъявления регрессных исков для взыскания с должностных лиц дополнительных бюджетных расходов в виде пеней, штрафов и судебных издержек, возникших из-за просрочки оплаты по контрактам. А в Республике Тыва, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Владимирской, Свердловской и Ульяновской областях и других регионах такие действия заказчиков получили уголовно-правовую оценку.
Проверок сверх плана не будет
Можно сказать, что в прошлом году вирус сыграл на руку малому бизнесу, после того как был введен мораторий на проверки. Кстати, все контролеры его соблюдали?
Артем Кононенко: Уже сейчас можно однозначно сказать, что введенные весной 2020 года правительством страны беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности в период пандемии стали ключевым фактором поддержки бизнеса и нормализации экономической ситуации.
Незамедлительно после их установления Генеральный прокурор принял управленческие решения для минимизации числа проверочных мероприятий и оперативной корректировки сводного плана. Это позволило прокурорам своевременно исключить из сводного плана более половины запланированных контролерами мероприятий - почти 200 тысяч, снизив их число до исторического минимума в 170 тысяч. К контролерам, проявившим в этом вопросе нерасторопность, прокуроры приняли меры реагирования.
Как известно, необоснованному вмешательству контролирующих органов в хозяйственную деятельность призвана препятствовать процедура согласования с прокурором внеплановых выездных проверок и контрольных закупок. В 2020 году правительство обязало контролеров согласовывать с нами все внеплановые проверки, включая документарные. Только за первое полугодие эта мера позволила предотвратить проведение около половины из них - свыше 13 тысяч.
Но срок действия моратория заканчивался 31 декабря, то есть уже в январе перед бизнесом маячила перспектива появления армии всевозможных проверяющих?
Артем Кононенко: Мы эту тенденцию отметили еще в сентябре, когда на стадии формирования сводного плана на следующий год контролеры предложили около полумиллиона проверок. Для сравнения, в 2020 году планировалось лишь 384 тысячи мероприятий по контролю.
Принимая во внимание значимость задачи поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции, Генеральный прокурор направил предложения президенту и председателю правительства о введении моратория на проведение проверок малого бизнеса в 2021 году.
Эта инициатива была поддержана руководством страны, правительством 30 ноября издано соответствующее постановление, а нами уже завершена корректировка проекта сводного плана. Приказом Генерального прокурора полномочия по исключению из него мероприятий по контролю делегированы прокурорам субъектов РФ и приравненным к ним специализированным прокурорам, что позволило в сжатые сроки аннулировать проверки в отношении десятков тысяч субъектов малого предпринимательства. А всего из сводного плана проведения проверок прокурорами исключено свыше 100 тысяч контрольных мероприятий.
Прокурор принимает в соседнем купе
Генеральная прокуратура сегодня без преувеличения остается главным правозащитным органом страны. Ведь именно к прокурорам чаще всего обращаются и обычные граждане, и бизнесмены, и целые предприятия. Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, в органы прокуратуры ежегодно поступает более 5 млн обращений граждан и предпринимателей.
Практически по каждой пятой жалобе прокурорами выявлены нарушения закона и прав граждан. Непосредственно в приемную Генпрокуратуры обратились более 13 тысяч граждан. При этом Генеральный прокурор лично провел выездные приемы в нескольких регионах России, во время которых принял 108 человек. Заместители Генерального прокурора приняли около 1,5 тысячи граждан, прокуроры субъектов и приравненные к ним прокуроры военных и других специализированных прокуратур - 16 тысяч, прокуроры городов и районов - 180 тысяч. По результатам рассмотрения принятых на личном приеме заявлений выявлено свыше 60 тысяч нарушений законов, по которым принято 36 тысяч мер прокурорского реагирования.
По-прежнему чаще всего люди были недовольны невыплатой зарплат, нарушением жилищных прав и многочисленными проблемами в коммунально-жилищном хозяйстве. Также граждане жаловались на приставов, которые не соблюдали исполнительное производство, а еще обращали внимание прокуроров на защиту природы и загрязнение окружающей среды.
Надо отметить, что с прошлого года в работу самих прокуроров были внесены существенные коррективы. Игорь Краснов ориентирует подчиненных на особо внимательный подход без формализма и отписок к сообщениям о нарушении прав ветеранов, инвалидов, несовершеннолетних, многодетных семей и малоимущих граждан. По наиболее острым обращениям контроль берет на себя лично Генпрокурор. Кроме того, была повышена ответственность прокуроров субъектов РФ за качество проверок по заявлениям граждан, а также упрощены процедуры обжалования решений прокуроров всех уровней.
Несмотря на пандемию, более 40 процентов посетителей были приняты лично прокурорами и их заместителями.
Проводилась работа по приему граждан в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Показал свою результативность прием граждан на железнодорожных и морских вокзалах, в аэропортах, в пунктах пропуска через Государственную границу и даже в поездах.
К примеру, Байкальский транспортный прокурор организовал регулярный прием пассажиров прокурорами в поездах, когда они выезжали в командировки. Помогли в этом и железнодорожники - бригадир поезда выделял прокурору отдельное купе и объявлял пассажирам по громкой связи о проводимом прокурорском приеме.