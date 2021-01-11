Генеральный прокурор Игорь Краснов накануне Дня прокурора рассказал "РГ" о новых подходах в защите прав бизнесменов. "Я поставил задачу прокурорам добиваться реального восстановления прав и законных интересов предпринимателей", - заявил он. А подробности того, как прокуроры будут защищать бизнес, о моратории на проверки и новом ­законе о госконтроле "Российской газете" рассказал начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Артем Кононенко.

Артем Николаевич, этим летом вступят в силу положения нового закона о госконтроле. Предприниматели полны надежд, что это нововведение значительно упростит им жизнь и снимет излишнее давление на бизнес в лице многочисленных проверяющих. А что думают по этому поводу прокуроры, у которых теперь значительно прибавится надзорных полномочий и, соответственно, нагрузки?

Артем Кононенко: Хочу напомнить, что Генпрокуратура активно участвовала во всех стадиях его принятия - от разработки концепции Минэкономразвития России и до обсуждения в думских комитетах.

Наряду с прочими нововведениями закон существенно расширяет арсенал видов контрольно-надзорных мероприятий, проводимых во взаимодействии с подконтрольными субъектами. В дополнение к "традиционным" проверкам и контрольным закупкам устанавливаются такие форматы "общения" инспектора и бизнесмена, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд. Но с 1 июля любой визит проверяющего к бизнесмену возможен только с согласия прокурора.

При этом вся система контрольно-надзорной деятельности России будет базироваться на риск-ориентированном подходе. Согласно ему, будет введено шесть категорий риска возможного причинения вреда - от низкого до чрезвычайно высокого. И, например, при категории низкого риска проверки такого объекта могут не проводиться несколько лет.

500 тысяч проверок бизнеса собирались провести всевозможные контролеры в 2021 году. Генпрокуратура снизила их число до исторического минимума, согласовав лишь 170 тысяч проверок

Уверен, мы сможем успешно справиться с этими новыми полномочиями, используя опыт, наработанный за 11-летний период действия 294-го Закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Все жалобы предпринимателей - на особом контроле

Когда почти вся страна ушла на удаленку и самоизоляцию во время пандемии, бизнесмены лишились личного общения с прокурорами?

Артем Кононенко: Новые реалии 2020 года потребовали существенной корректировки надзорной деятельности, но непосредственный диалог прокуроров с предпринимателями не прерывался. После введения в стране ограничительных мер Генеральный прокурор Игорь Краснов провел серию оперативных совещаний с участием прокуроров субъектов РФ, которых сориентировал на необходимость регулярного "живого" общения с деловым сообществом посредством видео-конференц-связи. В то же время глава надзорного ведомства лично провел встречи с представителями бизнес-сообщества в Симферополе, Калининграде, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и на островах Курильской гряды.

Не потерял своей актуальности функционирующий уже четыре с половиной года канал обратной связи органов прокуратуры с бизнес-сообществом. Такой способ взаимодействия позволяет максимально оперативно отслеживать сигналы о помощи бизнесу и принимать меры по защите и восстановлению прав предпринимателей. В прошедшем году на этот электронный ресурс поступило более 1,7 тысячи сообщений о нарушении прав бизнесменов. Доводы каждого пятого нашли свое подтверждение.

Проблемы бизнеса на Курилах и в Калининграде наверняка отличаются?

Артем Кононенко: Напротив, личный прием показал общность проблем, с которыми сталкиваются предприниматели независимо от региона. Здесь речь идет об административном давлении, волоките органов власти, невозможности получения гарантированных выплат, истребовании излишних документов. А также необоснованных проверках контролирующих органов, неисполнении государственными и муниципальными заказчиками своих финансовых обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами.

По всем поступившим в ходе таких мероприятий обращениям проведены проверки, приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, права предпринимателей восстановлены.

Например, в Сахалинской области после вмешательства прокуратуры публичные заказчики погасили долги перед шестью предпринимателями в размере почти 33 млн рублей. В Волгоградской области муниципалитетом оплачено 3,4 млн рублей бизнесмену за оказанные им услуги по концессионному соглашению. В Севастополе для осуществления хозяйственной деятельности предпринимателям в аренду без торгов предоставлен земельный участок.

Чиновников заставят платить бизнесменам

В прошлом году бизнесмены часто жаловались на просрочки или вообще неоплату выполненных контрактов. А чиновники все списывали на пандемию и говорили, что денег нет. То есть действительно виноват вирус или чиновники лукавили?

Артем Кононенко: Эта проблема не нова. Прокуроры более пяти лет ведут активную работу по ликвидации долгов перед бизнесом. За этот период благодаря надзорному реагированию погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на общую сумму около 180 млрд руб.

В связи со сложной экономической ситуацией, вызванной пандемией, Генеральная прокуратура потребовала от нижестоящих прокуроров принять дополнительные меры к оплате заказчиками долгов.

По оперативным данным, в результате прокурорского вмешательства только в прошлом году погашена задолженность перед бизнесом в размере почти 34 млрд руб.

Что грозит чиновникам, которые "забывают" или даже не собираются платить бизнесменам?

Артем Кононенко: Прокуроры активно использовали административно-правовые методы воздействия на должностных лиц заказчиков в связи с нарушением ими порядка и сроков оплаты по государственным и муниципальным контрактам. Благодаря их принципиальной позиции в Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях по решениям суда должностные лица заказчиков, которые систематически игнорировали сроки исполнения финансовых обязательств по контрактам, дисквалифицированы на один год. Наряду с этим многие прокуроры приняли решительные меры по фактам заключения публичных контрактов, вовсе не обеспеченных необходимым финансированием. В каждом таком случае возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.

В республиках Тыва и Ингушетия, Приморском и Ставропольском краях, Калининградской и Костромской областях ими инициированы административные дела за нарушения при доведении денег до конкретных получателей, повлекшие образование у последних долгов перед бизнесом по исполненным контрактам.

В прошлом году бизнесмены жаловались на административное давление, волокиту органов власти, невозможность получения гарантированных выплат и необоснованные проверки

Продолжена практика предъявления регрессных исков для взыскания с должностных лиц дополнительных бюджетных расходов в виде пеней, штрафов и судебных издержек, возникших из-за просрочки оплаты по контрактам. А в Республике Тыва, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Владимирской, Свердловской и Ульяновской областях и других регионах такие действия заказчиков получили уголовно-правовую оценку.

Проверок сверх плана не будет

Можно сказать, что в прошлом году вирус сыграл на руку малому бизнесу, после того как был введен мораторий на проверки. Кстати, все контролеры его соблюдали?

Артем Кононенко: Уже сейчас можно однозначно сказать, что введенные весной 2020 года правительством страны беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности в период пандемии стали ключевым фактором поддержки бизнеса и нормализации экономической ситуации.

Незамедлительно после их установления Генеральный прокурор принял управленческие решения для минимизации числа проверочных мероприятий и оперативной корректировки сводного плана. Это позволило прокурорам своевременно исключить из сводного плана более половины запланированных контролерами мероприятий - почти 200 тысяч, снизив их число до исторического минимума в 170 тысяч. К контро­лерам, проявившим в этом ­вопросе нерасторопность, прокуроры приняли меры реагирования.

За пять лет благодаря вмешательству прокуроров погашена задолженность по госконтрактам перед бизнесом на общую сумму около 180 млрд рублей

Как известно, необоснованному вмешательству контролирующих органов в хозяйственную деятельность призвана препятствовать процедура согласования с прокурором внеплановых выездных проверок и контрольных закупок. В 2020 году правительство обязало контролеров согласовывать с нами все внеплановые проверки, включая документарные. Только за первое полугодие эта мера позволила предотвратить проведение около половины из них - свыше 13 тысяч.

Но срок действия моратория заканчивался 31 декабря, то есть уже в январе перед бизнесом маячила перспектива появления армии всевозможных проверяющих?

Артем Кононенко: Мы эту тенденцию отметили еще в сентябре, когда на стадии формирования сводного плана на следующий год контролеры предложили около полумиллиона проверок. Для сравнения, в 2020 году планировалось лишь 384 тысячи мероприятий по контролю.

Принимая во внимание значимость задачи поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции, Генеральный прокурор направил предложения президенту и председателю правительства о введении моратория на проведение проверок малого бизнеса в 2021 году.

Эта инициатива была поддержана руководством страны, правительством 30 ноября издано соответствующее постановление, а нами уже завершена корректировка проекта свод­ного плана. Приказом Генераль­ного прокурора полномочия по исключению из него мероприятий по контролю делегированы прокурорам субъектов РФ и приравненным к ним специализированным прокурорам, что позволило в сжатые сроки аннулировать проверки в отношении десятков тысяч субъектов малого предпринимательства. А всего из сводного плана проведения проверок прокурорами исключено свыше 100 тысяч кон­трольных мероприятий.

Артем Кононенко: Согласно новому закону о госконтроле, с 1 июля 2021 года любой визит проверяющего к бизнесмену возможен только с согласия прокурора. Фото: Пресс-служба ГП РФ

Личный прием

Прокурор принимает в соседнем купе

Генеральная прокуратура сегодня без преувеличения остается главным правозащитным органом страны. Ведь именно к прокурорам чаще всего обращаются и обычные граждане, и бизнесмены, и целые предприятия. Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, в органы прокуратуры ежегодно поступает более 5 млн обращений граждан и предпринимателей.

Практически по каждой пятой жалобе прокурорами выявлены нарушения закона и прав граждан. Непосредственно в приемную Генпрокуратуры обратились более 13 тысяч граждан. При этом Генеральный прокурор лично провел выездные приемы в нескольких регионах России, во время которых принял 108 человек. Заместители Генерального прокурора приняли около 1,5 тысячи граждан, прокуроры субъектов и приравненные к ним прокуроры военных и других специализированных прокуратур - 16 тысяч, прокуроры городов и районов - 180 тысяч. По результатам рассмотрения принятых на личном приеме заявлений выявлено свыше 60 тысяч нарушений законов, по которым принято 36 тысяч мер прокурорского реагирования.

По-прежнему чаще всего люди были недовольны невыплатой зарплат, нарушением жилищных прав и многочисленными проблемами в коммунально-жилищном хозяйстве. Также граждане жаловались на приставов, которые не соблюдали исполнительное производство, а еще обращали внимание прокуроров на защиту природы и загрязнение окружающей среды.

Надо отметить, что с прошлого года в работу самих прокуроров были внесены существенные коррективы. Игорь Краснов ориентирует подчиненных на особо внимательный подход без формализма и отписок к сообщениям о нарушении прав ветеранов, инвалидов, несовершеннолетних, многодетных семей и малоимущих граждан. По наиболее острым обращениям контроль берет на себя лично Генпрокурор. Кроме того, была повышена ответственность прокуроров субъектов РФ за качество проверок по заявлениям граждан, а также упрощены процедуры обжалования решений прокуроров всех уровней.

Несмотря на пандемию, более 40 процентов посетителей были приняты лично прокурорами и их заместителями.

Проводилась работа по приему граждан в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Показал свою результативность прием граждан на железнодорожных и морских вокзалах, в аэропортах, в пунктах пропуска через Государственную границу и даже в поездах.

К примеру, Байкальский транспортный прокурор организовал регулярный прием пассажиров прокурорами в поездах, когда они выезжали в командировки. Помогли в этом и железнодорожники - бригадир поезда выделял прокурору отдельное купе и объявлял пассажирам по громкой связи о проводимом прокурорском приеме.