Чем сильна и интересна баскетбольная Единая лига: по большому счету здесь любая команда способна обыграть любую. И матчи на минувших выходных эту истину лишний раз подтвердили.

"Цмоки" уступал "Нижнему Новгороду" 14 очков, но сумел переломить ход игры. Фото: vtb-league.com

Одним из главных возмутителей спокойствия стал белорусский "Цмоки-Минск", который на своем паркете со счетом 77:76 одолел "Нижний Новгород", занимавший на момент начала встречи третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

К матчу с волжанами "драконы" подошли с тяжелым багажом в виде восьми поражений подряд. И поначалу не было видно причин, по которым эта серия могла прерваться. Гости начали с места в карьер: уже на пятой минуте матча их перевес составлял 14 очков. Но к чести минчан они сумели собраться: вторая и третья четверти прошли уже с их перевесом. Главным забойщиком у хозяев стал американский разыгрывающий Роберт Лоури, набравший 27 очков. С игры он реализовал 9 попыток из 11, а с линии штрафных попал шесть из шести.

Сенсационную победу одержал еще один зарубежный клуб, казахстанская "Астана", сумевшая в родных стенах перебороть мощный "Локомотив-Кубань" - 86:82. Ключевую роль в успехе хозяев сыграл латыш Мартиньш Мейерс, с 18 очками ставший самым результативным игроком встречи.

А вот лидер "регулярки" питерский "Зенит" обошелся на выходных без неприятных для себя сюрпризов. На своем паркете подопечные Хавьера Паскуаля уверенно разобрались с неуступчивым саратовским "Автодором" - 97:71. Отдельно отметим питерского ветерана 35-летнего Виталия Фридзона, который тряхнул стариной, реализовав четыре трехочковых из пяти. Всего у снайпера 17 очков.

"Цмоки", обыграв нижегородцев, прервал свою серию из восьми поражений

Без сенсаций прошла и встреча в Перми, где местная "Парма" уступила казанскому УНИКСу - 69:76. Гости благодаря этой победы=е потеснили "Нижний" в топ-3. Первая восьмерка "регулярки" на данный момент выглядит следующим образом. "Зенит" (10 побед - 1 поражение, 90,9 % побед), ЦСКА (9-2, 81,8%), УНИКС (8-4, 66,7%), "Нижний Новгород" (6-3, 66,7%), "Локо" (8-5, 61,5%), "Автодор" (5-5, 50%), "Химки" (5-5, 50%), "Зелена Гура" (6-7, 46,7%).