"Дурная кровь" Роулинг стала самой популярной новогодней электронной книгой

Новый захватывающий детектив "Дурная кровь" британской писательницы Джоан Роулинг, пишущей под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, стал самой популярной электронной книгой прошедших новогодних праздников у россиян. Рейтинг самых читаемых книг составил сервис "ЛитРес".

В лидерах также бестселлер Майка Омера "Внутри убийцы", мотивирующая книга Даниеля Канемана "Думай медленно… решай быстро", универсальное пособие по преодолению экзистенциальных кризисов "Расширить сознание легально" Владислава Гайдукевича и новый хит Фредрика Бакмана "Тревожные люди".

"Интересно, что в эти праздники россияне гораздо активнее читали и слушали книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности. Нон-фикшн в целом пользовался на 56 процентов большей популярностью на каникулах, чем в предновогодний период, и на 30 процентов - чем в прошлые новогодние праздники", - говорится в сообщении.

Среди аудиокниг, чьи продажи в новогодние праздники выросли на 44 процента, лидируют "Сложные подчиненные. Практика российских руководителей" Максима Батырева, "Подсознание может все!" Джона Кехо и "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Сэмюэля Клейсона.