Два человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье

Жертвами крупной автоаварии с участием военных в Московской области стали два человека. Об этом со ссылкой на собственные источники в экстренных службах сообщает ТАСС.

Общее число пострадавших в аварии - 10 человек. Двое из них скончались. Остальные получили травмы, причем у троих крайне тяжелое состояние. Все раненые и погибшие - военнослужащие. По предварительным данным, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", где готовят военных водителей.

Столкновение произошло на трассе М-9 на территории Красногорского городского округа. Ранее сообщалось, что водитель гражданского самосвала потерял управление и врезался в военную колонну.