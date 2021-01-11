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11.01.2021 08:14
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказала о способах правильного накопления денег

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вложение средств в валюту и недвижимость - наиболее правильные способы накопления денег в наступившем году. Помощниками в этом деле также будут паевые инвестиционные фонды и срочные депозиты, пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Фото: iStock
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"Формируя портфель валют можно сохранять свои средства. Только нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую, поскольку риски есть у каждой", - цитирует эксперта РИА Новости.

Что касается ПИФов и депозитов, то надо помнить, что такие инвестиции, в отличие от депозитов, не защищены государственной системой страхования вкладов. Но при этом данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заключила эксперт.

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