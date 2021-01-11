Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике""

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7336; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19; N 29, ст. 4350; N 45, ст. 6208; 2016, N 14, ст. 1904; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3926; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 31, ст. 4843, 4860; N 53, ст. 8448; 2019, N 31, ст. 4421, 4459; N 52, ст. 7789, 7796; 2020, N 17, ст. 2719; N 31, ст. 5040; N 50, ст. 8047) следующие изменения:

1) в статье 21:

а) в пункте 1:

абзац сороковой изложить в следующей редакции:

"устанавливает особенности ценообразования на электрическую энергию (мощность) на розничных рынках электрической энергии (мощности) на территориях Дальневосточного федерального округа в целях достижения на данных территориях планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);";

дополнить новым абзацем пятьдесят первым и абзацами пятьдесят вторым и пятьдесят третьим следующего содержания:

"определяет субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности) в ценовых зонах оптового рынка, к цене на мощность которых применяется надбавка в целях частичной компенсации стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на территориях неценовых зон оптового рынка;

утверждает перечень подлежащих модернизации, реконструкции и (или) строительству на территориях неценовых зон оптового рынка генерирующих объектов тепловых электростанций, в отношении которых применяется частичная компенсация стоимости мощности за счет указанной в абзаце пятьдесят первом настоящего пункта надбавки к цене на мощность производителей электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в ценовых зонах, а также определяет места их расположения, величину планируемой к вводу установленной мощности, плановые сроки ввода в эксплуатацию, основные технико-экономические параметры модернизации, реконструкции, строительства и эксплуатации включенных в указанный в настоящем абзаце перечень генерирующих объектов тепловых электростанций;

устанавливает критерии определения потребителей электрической энергии (мощности), в отношении которых на территориях Дальневосточного федерального округа в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность). При установлении указанных в настоящем абзаце критериев учитывается, что доведение на территориях Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) осуществляется с учетом поэтапного в течение пяти лет сокращения разницы между ценами (тарифами) на электрическую энергию (мощность) и базовыми уровнями цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в отношении организаций, финансирование деятельности которых осуществляется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства, и с учетом поэтапного в течение трех лет сокращения указанной разницы для организаций, осуществляющих деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, и организаций топливно-энергетического комплекса.";

абзац пятьдесят первый считать абзацем пятьдесят четвертым и признать его утратившим силу;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Правительство Российской Федерации распределяет между федеральными органами исполнительной власти полномочия в области государственного регулирования и контроля в электроэнергетике, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи.";

2) в статье 231:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"надбавка к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), установленная и применяемая в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях частичной компенсации стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на территориях неценовых зон оптового рынка.";

б) абзац пятый пункта 3 после слов "в ценовые" дополнить словами "и неценовые";

в) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Надбавка к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), применяемая в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях частичной компенсации стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на территориях неценовых зон оптового рынка, устанавливается в виде порядка ее определения.";

г) в пункте 81:

в абзаце девятом слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2028 года";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Начиная с 1 января 2022 года доведение на территориях Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) осуществляется с учетом критериев, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем пятьдесят третьим пункта 1 статьи 21 настоящего Федерального закона.

До 31 декабря 2021 года включительно доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), а также их применение осуществляется без учета указанных критериев.";

3) в статье 24:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"устанавливает порядок дифференциации по субъектам Российской Федерации и порядок дифференциации по уровням напряжения планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территориях Дальневосточного федерального округа;

устанавливает надбавку к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях частичной компенсации стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на территориях неценовых зон оптового рынка.";

б) абзац двадцать четвертый пункта 2 после слов "в ценовые" дополнить словами "и неценовые";

4) абзац второй пункта 1 статьи 30 дополнить предложением следующего содержания: "Правилами оптового рынка могут предусматриваться случаи и порядок определения генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих строительству на территориях неценовых зон оптового рынка, по результатам отбора на конкурентной основе.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин