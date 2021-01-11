Эрдоган: Вакцинация в Турции начнется на этой неделе

Вакцинация от коронавируса в Турции начнется через несколько дней. Об этом, как передает агентство Анадолу, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по окончании заседания кабмина.

По его словам, в страну уже доставлено 3 миллиона доз китайской вакцины. "Надеюсь, в четверг или пятницу мы начнем прививочную кампанию", - заявил Эрдоган, добавив, что Анкара следит за производством и использованием российской и британской вакцин.

Президент Турции также отметил, что строгие ограничительные меры, которые были приняты ранее, принесли свои плоды (в стране действует комендантский час, регулируется работа магазинов и торговых центров), количество инфицированных снижается, больницы разгружаются. "Мы начнем постепенно снимать ограничения, но личные меры нужно продолжать соблюдать: носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию", - напомнил Эрдоган.

Предполагается, что первыми вакцину получат врачи и граждане, входящие в группы риска.

Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии было зарегистрировано свыше 2,3 миллиона случаев заражения, почти 23 тысячи человек скончались.