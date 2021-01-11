Федор Кудряшов - старожил сборной России. При Станиславе Черчесове он постоянно вызывается в национальную команду и способен сыграть на нескольких позициях в обороне. Причем делает это достойно, являясь одним из самых наших стабильных игроков.

Уже год как Кудряшов выступает в составе турецкого "Антальяспора". Возвращаться в Премьер-лигу 33-летний защитник пока не намерен, но за выступлениями российских клубов он по возможности следит.

В интервью "РГ" Федор заявил, что задача-минимум сборной на грядущем первенстве Европы - участие в полуфинале, а также порассуждал о провале в Сербии, будущем команды и о том, должен ли ее и дальше тренировать Станислав Черчесов.

Прошлый год был самым необычным в карьере?

Федор Кудряшов: Да, можно и так сказать. Он еще и был очень трудным в психологическом плане.

В некоторых европейских странах клубы привлекали психологов, чтобы те работали с футболистами во время пандемии.

Федор Кудряшов: Там это нормальная практика. У нас вон тоже в "Антальяспоре" месяц назад пришел новый тренер, и у него в команде есть психолог. Но у меня такая позиция, что лучший психолог - это я сам. В крайнем случае могу обратиться к родным, маме, папе. Есть супруга, которая всегда меня поддерживает, может выслушать. Мне в этом плане повезло, не у каждого есть такая возможность. А вообще иногда нужен профессиональный подход.

Тяжело играть без зрителей или уже привыкли?

Федор Кудряшов: Первое время было очень непросто, непривычно. Возникало чувство, что ты играешь товарищеский матч, а не официальный. Сейчас мы уже привыкли к такой обстановке. Хотя в той же Турции нехватка болельщиков чувствуется острее, чем, к примеру, в России. В Премьер-лиге, хоть и в ограниченном количестве, но людей на трибуны пускают. И это хорошо.

Вы уже год как в "Антальяспоре", летом у вас заканчивается контракт. Задумываетесь, что потом?

Федор Кудряшов: Мы разговариваем о новом соглашении, но без спешки. Время еще есть. У меня очень хорошие отношения с руководством. Они довольны моими выступлениями, идет диалог. В общем, у нас есть взаимопонимание и точки соприкосновения.

То есть вариант с возвращением в РПЛ пока не стоит на повестке?

Федор Кудряшов: На данный момент нет. Ни с кем не разговаривал из России. Тут еще такой момент, что в Премьер-лиге уже давно такой тренд - игроки старше 30 не ценятся так, как молодые. А в Турции мало кто смотрит в твой паспорт. Главное - твое здоровье и то, в каком ты состоянии на данный момент.

За чемпионатом России следите?

Федор Кудряшов: Честно - матчи не удается посмотреть. За результатами слежу, знаю плюс-минус кто на каком месте идет и все такое.

Почти все эксперты утверждают, что уровень РПЛ резко упал. Согласны?

Федор Кудряшов: Если сравнивать с тем, что было году в 2012-м, то да. Тогда было много звезд, клубы тратились на новичков. А сейчас в финансовом плане наступили непростые времени. Может, потому уровень чемпионата и упал. А лакмусовая бумажка - результаты в еврокубках. К сожалению, в последние 2-3 года мы ничего не можем показать в Европе.

Год назад вы говорили, что провал российских клубов в еврокубках - случайность.

Федор Кудряшов: Да, но теперь это, скорее, закономерность. Думаю, нам всем в футбольном сообществе стоит задуматься, по какому пути мы идем. Необходимо каждому в себе покопаться и решить, как выходить из этой ситуации.

Вы бы что предложили?

Федор Кудряшов: Тут много факторов. В частности, можно было бы ввести такое правило, как в Англии, где иностранец должен отыграть определенное количество матчей за сборную. Под копирку делать не стоит, потому что тогда к нам вообще никто не приедет, но какой-то критерий отбора должен быть. Просто мы уже проходили такое, когда в начале 2000-х, еще когда не было лимита, к нам приезжали со всех концов света. Такого быть не должно.

Как оцените прошлый год для сборной?

Федор Кудряшов: Он получился скомканным. Вроде как хорошо начали Лигу наций, но провалились в концовке. Вообще, если вы заметили, сборная почти всегда хорошо проводит сентябрьские матчи, чуть сдает в октябре, а ноябрь - самый тяжелый месяц. Это уже некая тенденция.

Почему так происходит?

Федор Кудряшов: Наверное, определенным образом влияют выступления наших клубов в еврокубках. Неудачные результаты в Европе отражаются на сборной.

К Лиге наций стоит серьезно относиться? Или это те же товарищеские матчи, просто с чуть большей ответственностью?

Федор Кудряшов: Не товарищеские все же, а контрольные встречи. Спортивный интерес в Лиге наций есть, можно выйти в более сильный дивизион, улучшить позиции в рейтинге ФИФА. Но не думаю, что к Лиге наций стоит относиться так же, как к чемпионату Европы или мира или к тому же отборочному циклу.

По сравнению с чемпионатом мира-2018 сборная сильно изменилась?

Федор Кудряшов: Костяк команды, можно сказать, не изменился, но мы стали старше. Наша задача - помогать тем, кто приходит в команду, передавать новичкам тот дух, психологию, которые у нас есть. Кто бы что ни говорил, но у национальной команды есть характер. Да, вы можете сказать мне про матч с Сербией, однако в футболе всякое бывает.

Нынешнее поколение сильно отличается от вашего?

Федор Кудряшов: Конечно. Точно так же, как поколение Онопко, Титова и Горлуковича отличается от нашего. И так будет всегда. Если проводить какие-то параллели, нужно учитывать этот момент. Даже если взять наших детей, они растут в абсолютно других условиях. Мы в свое время почти всегда были на улице, общались вживую. А сейчас у всех детей есть гаджеты, они проводят много времени в интернете. Нам это кажется немного неправильным, но время меняется.

Бывает, что Черчесов советуется с опытными игроками по каким-то моментам?

Федор Кудряшов: Он сам принимает решения. Черчесов говорит нам, что новички, приходя в сборную, должны видеть то, как работают опытные футболисты, и как минимум делать то же самое. Это к вопросу о том, что костяк команды должен быть определенным примером для тех, кто не так давно в сборной.

В конце года Черчесов дал нашумевшее интервью, в котором раскритиковал Миранчуков, Чалова. Чуть позже Зобнин заявил, что он, в принципе, всегда так общается с игроками. Это правда? На вас такая манера не давит?

Федор Кудряшов: Честно признаюсь: мне только после чемпионата мира стало попроще воспринимать и относиться к высказываниям Станислава Саламовича. Раньше было тяжело с ним разговаривать один на один, так как для меня это очень харизматичный и сильный человек, от него просто идет такая жизненная сила, энергия, что меня она подавляла. Сейчас мне проще. Не знаю, с чем это связано. И Станислав Саламович, уверен, изменился. Он стал больше психологом. Возможно, я изменился в некоторых моментах - переосмыслил то, как и чем я думал. Черчесов всегда говорит прямо и открыто, то, что он думает. Он не любит в глаза говорить одно, а за спиной - другое. Как бы это ни звучало тяжело, но лучше знать горькую правду, чем слушать сладкую ложь.

Из-за перебора карточек вы пропускали матч с Сербией. Со стороны как все это выглядело?

Федор Кудряшов: Вообще не подумал бы, что такое будет. Мне после игры писали знакомые: что случилось? Я отвечал, что не могу объяснить. Иногда бывает, что игра не идет, но с сербами не было даже эмоций. Вот в предыдущей встрече с турками они были. Я тогда был на поле, и энергия команды чувствовалась. Но хочу вернуться к тому, о чем я говорил: это уже тенденция, что в ноябре у нас спад. Возможно, помимо отпечатка от выступлений клубов в еврокубках, здесь есть вопросы и психологического плана. Опять же: любой команде не помешал бы психолог. Просто у нас такой менталитет, что вряд ли футболист пойдет к такому специалисту. Но психолог должен быть в коллективе, чтобы со стороны наблюдать. И если нужна помощь - подойти и пообщаться с человеком, как-то помочь ему.

Раньше было тяжело общаться с Черчесовым из-за его харизмы. Но сейчас привык. Он любит говорить прямо, даже если тебе обидно

Со стороны кажется, что в сборной назрели перемены. Возможно, и на тренерской скамейке. Вы что считаете?

Федор Кудряшов: У нас в стране всегда хотят максимума, чтобы все и сразу. Но, на мой взгляд, торопиться не стоит. Команда выполнила задачу - попала в финальную стадию чемпионата Европы. Давайте дождемся итогов турнира, и уже тогда будем подводить итоги. К тому же весной стартует отборочный цикл чемпионата мира. И это тоже будет показатель того, готова ли сборная добиваться поставленных задач и вообще куда мы движемся. Взять и убрать очень легко. Это проще всего - уволить тренера. Но такие решения не всегда дают результат. Может, кто-то считает иначе. Это их право.

Некоторые эксперты считают, что надо уговорить Игоря Акинфеева вернуться в сборную. Это возможно?

Федор Кудряшов: С таким вопросом вам лучше обратиться к самому Игорю. Я понимаю его: он много лет почти без пауз играл за сборную и сейчас хочет сосредоточиться на выступлениях в ЦСКА, больше времени проводить с семьей. Что касается лично моего мнения - естественно, я двумя руками за возвращения Акинфеева. Это классный игрок, настоящий лидер и отличный человек. Никто не отказался бы от такого футболиста.

Понятно, что пока рано об этом говорить, но тем не менее: какая цель у сборной на Евро?

Федор Кудряшов: Выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем намного больше времени вместе. У нас будет шанс детально изучить всех соперников. Уверен, тренеры сделают все возможное, а уже нашей задачей будет просто выполнять то, что будет намечено. Думаю, если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум - участия в полуфинале. Еще хотелось бы обойтись без травм, и чтобы новый год получился продуктивным.

Досье "РГ"

Федор Васильевич Кудряшов

Родился 5 апреля 1987 года.

Выступал за команды: "Спартак" (2005-2012), "Химки" (2008, аренда), "Томь" (2010, аренда), "Краснодар" (2011, аренда), "Терек" (2012-2015), "Ростов" (2016-2017), "Рубин" (2017-2018), "Истанбул Башакшехир" (2019), "Сочи" (2019). Зимой 2020 года перешел в "Антальяспор" (Турция).

В сборной России дебютировал в 2016 году. Участник чемпионата мира-2018. Провел за национальную команду 41 матч, забил один мяч.

Заслуженный мастер спорта России (2018). Четырежды становился серебряным призером чемпионата России (2007, 2009, 2011/12, 2015/16), серебряный призер чемпионата Турции (2018/19). Четырежды попадал в список "33 лучших футболистов чемпионата России" (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19).