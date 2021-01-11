Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 474-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве""

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в абзац первый пункта 3 статьи 23 Федерального закона от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 24, ст. 2249; 2009, N 44, ст. 5168; 2012, N 53, ст. 7588) изменение, исключив слова "на период до 1 января 2021 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин