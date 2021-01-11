Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 356 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2013, N 51, ст. 6687) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Переход прав кредитора по обеспечиваемому залогом обязательству к другому лицу влечет перемену соответствующего лица в отношениях по договору управления залогом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Договор управления залогом может предусматривать заранее данное согласие управляющего залогом на замену стороны в таком договоре в случае уступки прав по обеспечиваемому залогом обязательству.";

2) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"Управляющий залогом обязан вести реестр всех кредиторов, являющихся сторонами договора управления залогом, и оснований возникновения их требований.

Если иное не предусмотрено договором управления залогом, денежные средства, получаемые управляющим залогом в результате исполнения договора управления залогом, подлежат зачислению на номинальный счет, который обязан открыть управляющий залогом и бенефициаром (бенефициарами) по которому является кредитор (кредиторы).

В случае заключения договора синдицированного кредита (займа), обеспеченного залогом, бенефициаром (бенефициарами) по договору номинального счета, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, является кредитор (кредиторы), при этом управляющий залогом обязан перечислить денежные средства, поступившие на номинальный счет управляющего залогом, на счет кредитного управляющего в срок, определяемый договором управления залогом. Иной порядок передачи кредитору (кредиторам) причитающихся ему в результате исполнения договора управления залогом денежных средств может быть предусмотрен договором управления залогом.";

3) дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания:

"51. При прекращении прав одного из залогодержателей договор управления залогом прекращает свое действие в отношении этого залогодержателя, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

52. Если все кредиторы - стороны договора управления залогом являются также сторонами договора синдицированного кредита (займа), в случае возбуждения в отношении залогодателя дела о банкротстве полномочия по осуществлению прав залогодержателей, вытекающих из единого требования, осуществляет кредитный управляющий по договору синдицированного кредита (займа).";

4) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. В случае заключения договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа), включающих условие об управлении залогом, при государственной регистрации или учете залога (статья 3391) в качестве залогодержателя должен быть указан управляющий залогом или кредитный управляющий (в случае, если договор синдицированного кредита (займа) предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом) с отметкой о том, что он действует в этом качестве.".

Статья 2

Пункт 1 статьи 8601 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2013, N 51, ст. 6699; 2014, N 52, ст. 7543; 2017, N 31, ст. 4761) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случаях, предусмотренных законом, владелец счета может быть одновременно одним из нескольких бенефициаров, при этом в отношениях с банком такое лицо обязано всякий раз указывать, что действует в качестве владельца счета или в качестве бенефициара.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин