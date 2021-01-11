Горбачев: РФ и США нужны переговоры о сокращении вооружений

Продление договора СНВ-3 Россией и США должно быть лишь первым шагом в деле сокращения вооружений во всем мире. Такое мнение выразил экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что неоднократно встречался с избранным президентом США Джо Байденом, и прежде тот активно поддерживал все советско-американские договоренности по ядерному разоружению, в качестве вице-президента поддержал он и договор СНВ-3, подписанный в 2010 году президентами РФ и США - Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

В ходе предвыборной кампании Байден говорил о необходимости продлить это соглашение еще раз. "Но это, я считаю, лишь первый шаг. Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит", - отметил Горбачев.

По его мнению, к переговорам необходимо привлекать и другие ядерные державы.

Горбачев также считает, что после прихода к власти в США Байдена России стоит вновь поднять предложение, чтобы страны еще раз подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны. Она была принята еще в 1985 году, но до сих пор актуальна. Российская сторона предлагала США переподтвердить этот основополагающий принцип, однако Вашингтон уже два года не может этого сделать.