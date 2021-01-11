В Госдуму внесли законопроект, позволяющий назначать госзащиту сотрудникам МВД, Росгвардии, минобороны и Службы внешней разведки. Сегодня такая возможность есть, но с оговорками.

Авторы законопроекта, которыми выступили председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, напоминают, что, согласно закону, госзащита предоставляется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ, таможни и некоторых других ведомств, а также их близким. При этом никаких дополнительных требований к выполняемым ими на службе задачам не предъявляется.

В отношении же сотрудников МВД, Росгвардии, минобороны и СВР установлены обязательные дополнительные требования. Например, они должны быть задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров либо в непосредственном участии в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях.

Это ставит сотрудников указанных четырех ведомств в неравное положение. Предлагается при необходимости госзащиту им назначать без привязки к каким-либо условиям.