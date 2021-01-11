Индекс МосБиржи достиг нового исторического рекорда

Индекс МосБиржи вскоре после открытия торгов в понедельник обновил исторический максимум, превысив отметку 3500 пунктов (+1,5%). Индекс РТС вырос до 1487 пунктов (+1,4%).

Среди наиболее ликвидных бумаг в лидерах Сбербанк и "Газпром" (+2%), а также Норникель (+1,86%).

Российский рынок акций растет с начала года вслед за основными мировыми площадками и усилением интереса инвесторов к рисковым активам. Нефтяной рынок поддерживает мощный импульс, полученный на прошлой неделе от решения Саудовской Аравии снизить добычу в феврале и марте на 1 млн баррелей в сутки.

Курс доллара вырос на 35 коп., до 74,5 руб., евро - на 21 коп., до 90,81 руб.