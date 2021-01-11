Самое главное изобретение 2020 года - вакцина от COVID-19, считает глава Роспатента Григорий Ивлиев. Теперь Роспатент готовится перейти к рассмотрению 3D-моделей и продумывает меры поддержки изобретателей. Что изменилось в этой сфере в 2020 году и чего ждать от 2021 года, глава ведомства рассказал в интервью "РГ".

Какие новшества в сфере интеллектуальной собственности нас ждут в 2021 году?

Григорий Ивлиев: 17 января вступит в силу закон, позволяющий подавать заявки в Роспатент с приложением 3D-моделей. Бумажный вариант - как подачи заявки, так и выдаваемого патента, - тоже оставили. Хотя бумажный носитель - устаревшая вещь.

Но если для собственной эстетики человек хочет получить эту бумагу и повесить в каком-то месте - пожалуйста, мы это делаем. На самом деле 17 января сменится эпоха, мы наконец перейдем на технологии XXI века, когда делается 3D-модель - и все, суть изобретения раскрыта, словами описывать не надо. И для экспертизы так удобнее: сравнение одной 3D-модели с другой занимает секунды. Причем Россия - председатель целевой группы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), по 3D-технологиям и введению их в структуру интеллектуальной собственности. Мы задаем этот стандарт, проводим заседания, видим, что сделано в других странах, и понимаем, что у нас лучше, хотя еще три года назад брали прототипы в Корее, чтобы понять, как все это должно работать.

Какие инструменты поддержки изобретательства готовит Роспатент?

Григорий Ивлиев: Мы готовим налоговое стимулирование, надеюсь, нас поддержат коллеги из финансового блока, и в этом году получится его запустить. Россия - высокотехнологичная страна, поэтому есть все основания предоставить снижение налога на прибыль в случае, если компания производит продукт, по которому выдан патент. В двух десятках стран Европы и Азии этот инструмент показал свою эффективность.

Еще одно предложение: освобождать на некоторый срок от уплаты налога на интеллектуальную собственность, прошедшую инвентаризацию. Сейчас ради экономии на налогах многие отказываются предъявить свою интеллектуальную собственность. Но это неправильно и так быть не должно.

Еще для нас важно, чтобы во всех правительственных программах, направленных на научно-техническое развитие, был отражен вопрос создания интеллектуальной собственности. Должны быть три критерия: во-первых, патентная аналитика, причем на современном уровне, во-вторых, создание объекта интеллектуальной собственности в виде ключевого технического решения, в-третьих, определенное заранее число созданных объектов интеллектуальной собственности. По этим критериям можно будет судить - успешно реализована программа или нет.

Число заявок возросло, а пандемийные ограничения осложнили и жизнь, и работу. За счет чего удается рассматривать весь поступивший вал в срок?

Григорий Ивлиев: Если бы мы сами не изобретали и не внедряли новые методы работы, не справились бы. А так у нас число рассмотренных заявок на изобретения превышает число поданных на четыре тысячи - помимо вновь поступивших успели обработать оставшиеся после 2019 года. Средний срок рассмотрения заявки по изобретениям сократился с почти 6 до 3,4 месяца, по товарным знакам - с 6 до 5,1 месяца, по полезным моделям - с 1,4 до 1,1 месяца. Кроме того, добавился еще один новый объект интеллектуальной собственности - географическое указание. На него подано 32 заявки, выдан один патент. Еще один похожий объект - наименование места происхождения товара - привлек 69 заявок.

Все заявки, связанные с борьбой против пандемии COVID-19, Роспатент рассматривает в приоритетном порядке

Пока что зарегистрировано только одно географическое указание. В чем причина: нет заявок?

Григорий Ивлиев: Заявки есть, по многим подходит срок принятия решения, скоро зарегистрируем новые. Когда поступает заявка, мы ее публикуем, направляем сведения в заинтересованные органы власти и организации. Скажем, если подается по вину, то уведомляем ассоциации виноделов. А потом три месяца ждем откликов - в экспертизе может принять участие любое заинтересованное лицо. И только после обработки всех поступивших замечаний и предложений мы можем принять справедливое решение. Ведь есть конкуренты, есть люди с иной точкой зрения на то или иное географическое указание.

Первым было "Шуйское мыло" - по этому бренду особых вопросов ни у кого не было. Когда корни таких производств уходят в века, то явление становится общепризнанным. А есть спорные заявки, есть иностранные географические указания. Причем зарубежные мы признаем только в том случае, если и в той стране, откуда оно поступило, признают российское географическое указание.

Откуда поступает больше патентных заявок: из Москвы, Петербурга или регионов?

Григорий Ивлиев: По изобретениям наши основные заявители - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По товарным знакам распределение более равномерное, причем везде продолжается очевидный рост числа заявок.

Новое для Роспатента (да и для всех) направление - борьба с коронавирусом. Что тут происходит?

Григорий Ивлиев: Все заявки, связанные с борьбой против пандемии COVID-19, мы рассматривали в приоритетном порядке. Восполняли недостаток поступающей информации за счет взаимодействия с патентными ведомствами других стран, в первую очередь БРИКС. Получали информацию напрямую из Шанхайского медицинского центра, от медицинского центра Национально-освободительной армии Китая - в Поднебесную эта беда пришла раньше, и там накопили больше данных.

Все патентные ведомства мира исходили из того, что информацию по коронавирусу друг для друга надо делать доступной. Созданы международные центры патентной информации, связанной с COVID-19, на сайте Роспатента есть отдельный раздел по вакцинам, лекарственным средствам, дезинфицирующим материалам, медицинским изделиям. Это позволяет активизировать работу и нам, и изобретателям. Всего, по данным на 14 декабря, поступило 477 коронавирусных заявок, выдано 114 патентов в этой сфере, в том числе на вакцины.

Если ли желающие принять участие в поисковом патентном аутсорсинге, который Роспатент введет 1 августа 2021 года?

Григорий Ивлиев: У нас пока идет работа над подзаконными актами и переговоры с крупнейшими научно-образовательными центрами, которые хотели бы такие полномочия от нас получить. Выдавать аккредитацию желающим начали с нового года. Пока в центре нашего внимания научные центры из Москвы, Петербурга и Татарстана. Говорить, кто именно, я бы пока не хотел - преждевременно. Всего патентный поиск будут вести с десяток организаций. Я считаю, этого достаточно.

Насколько активно в ушедшем году в России оформляли международные патенты?

Григорий Ивлиев: Стало меньше заявок, которые подают в наше ведомство, чтобы мы их отправили в Женеву, в штаб-квартиру ВОИС, а оттуда бы информацию разослали по странам международные системы регистрации, и по изобретениям, и товарным знакам. Мы подаем около тысячи таких заявок в год. Сейчас их число сократилось - на 96 штук по изобретениям, на 97 штук - по товарным знакам. Единственная причина для такого спада - коронавирус. Если бы не пандемия, у нас был бы плавный рост. Потому что система международной регистрации гораздо удобнее, она дешевле и позволяет распространить защиту практически сразу же на территории всех государств, где она нужна.

Что происходит с реформой института патентных поверенных?

Григорий Ивлиев: Законопроект прошел первое чтение в Госдуме, для дальнейшего рассмотрения не хватает положения о федеральной палате патентных поверенных. А без этого института вся реформа теряет смысл. За двадцать лет выдано более двух тысяч аккредитаций для таких специалистов. Они подают большую часть заявок в наше ведомство, отрабатывают первичный материал. От качества их работы зависит и скорость принятия нашего решения. Поэтому мы очень заинтересованы в их профессиональной работе.

Существующая сейчас система морально устарела, для дальнейшего развития ей надо двигаться дальше. Мы хотим дать патентному поверенному такие же права, какие есть у адвоката: работать в суде, направлять обязательные для ответа запросы в госорганы, пользоваться инфоресурсами Роспатента, сохранять профессиональную тайну. Чтобы все это работало и было использовано во благо, нужно такое профессиональное объединение с обязательным членством, как федеральная палата патентных поверенных.

Мы хотим отказаться от части наших полномочий, передать их этому органу. Такие профессиональные объединения за тысячелетия своего существования доказали их эффективность. С патентными поверенными должна быть выстроена такая система, иначе нет смысла давать им такие права. Я надеюсь, в 2021 году все споры будут урегулированы и закон примут.

3,4 месяца средний срок рассмотрения Роспатентом заявки на изобретение. Год назад та же самая процедура растягивалась на 6 месяцев

А как-то специально отмечать наиболее успешных Кулибиных собираетесь?

Григорий Ивлиев: Активную работу ведет Всероссийское общество изобретателей, мы их в этом всячески поддерживаем. Еще мне очень нравится инициатива властей Ульяновской области, где ввели инновационный ваучер - региональное правительство выделяет деньги на продвижение изобретения, его патентование и внедрение в производство. Это очень перспективная форма поддержки и изобретателей, и начинающих производителей, средних и мелких предпринимателей. Сейчас подобные проекты запускаются и в других регионах России. В принципе, это должна быть постоянная федеральная форма грантовой поддержки в сфере интеллектуальной собственности. Очень важно, что этот инновационный ваучер - не просто стартап, а это стартап, который связан с интеллектуальной собственностью, с созданием нового технического решения, нового продукта. Это намного более эффективно, чем просто поддержка молодых предпринимателей.

Современные изобретатели - это предприниматели или романтики?

Григорий Ивлиев: Очень трудное это дело - работать с изобретением и оформить его в виде патента, добиться признания этого изобретения. Еще труднее его реализовать. Тут может помочь только терпение и осознание того, что изобретатель - это человек, который обладает творческим гением, которого Божья благодать осенила. Хочу пожелать изобретателям, чтобы они верили в то, что они - самые уважаемые в обществе люди. Мы будет добиваться такого отношения к изобретателю от всех государственных и общественных структур.