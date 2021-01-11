Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 111 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 49, ст. 7033; 2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 52, ст. 7493; 2020, N 50, ст. 8045) следующие изменения:

1) дополнить новой частью пятнадцатой следующего содержания:

"По выбору инвалида технические средства реабилитации и (или) услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, могут быть приобретены и (или) оплачены инвалидами с использованием электронного сертификата с учетом положений Федерального закона "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.";

2) части пятнадцатую - восемнадцатую считать соответственно частями шестнадцатой - девятнадцатой.

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 28, ст. 2887; N 43, ст. 4108; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6986; 2016, N 1, ст. 14; 2017, N 1, ст. 34) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Обеспечение застрахованного товарами, работами, услугами, предусмотренными подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи и включенными в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, может быть осуществлено с использованием электронного сертификата с учетом положений Федерального закона "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.";

2) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым.

Статья 3

Статью 63 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 52, ст. 6224; 2010, N 50, ст. 6603; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4217) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. По выбору граждан из числа категорий, указанных в статьях 61 и 67 настоящего Федерального закона, получение социальных услуг, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 62 настоящего Федерального закона, может осуществляться с использованием электронного сертификата с учетом положений Федерального закона "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6601; 2011, N 9, ст. 1208; 2012, N 53, ст. 7601; 2016, N 27, ст. 4183; 2020, N 24, ст. 3749) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 45 после слов "за который уплачиваются страховые взносы," дополнить словами "а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимального размера оплаты труда, определенного с учетом этих коэффициентов,";

2) статью 14 дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:

"61. В случае, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, ниже минимального размера оплаты труда, определенного с учетом этих коэффициентов, пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из минимального размера оплаты труда в следующем порядке:

1) размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимального размера оплаты труда, определенного с учетом этих коэффициентов, на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится период временной нетрудоспособности;

2) размер пособия по временной нетрудоспособности, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения размера дневного пособия по временной нетрудоспособности, определенного в соответствии с пунктом 1 настоящей части, на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

62. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисляемый в соответствии с частью 61 настоящей статьи исходя из минимального размера оплаты труда, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.".

Статья 5

В части 3 статьи 3 Федерального закона от 24 апреля 2020 года N 122-ФЗ "О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 17, ст. 2700) слова "не могут" заменить словом "могут".

Статья 6

Установить, что с 1 января 2021 года положения статей 15, 17 и 18 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", касающиеся назначения и выплаты страхователем обеспечения по страхованию и осуществления расходов на обеспечение по страхованию в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и положения статей 41, 42, 43, 46, 47, 13 и 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", касающиеся назначения и выплаты страхователем страхового обеспечения, за исключением пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, и осуществления расходов на страховое обеспечение в счет уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не применяются. Особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения и обеспечения по страхованию, а также осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 7

1. Установить, что в период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно страхователи обязаны представлять в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации (далее также соответственно - территориальные органы страховщика, страховщик) сведения и документы, необходимые для назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения и обеспечения по страхованию (в части пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием и оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период санаторно-курортного лечения и проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно), в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, а также возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию вследствие представления страхователем недостоверных и (или) неполных сведений.

2. В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части полноты и достоверности сведений и документов, представляемых страхователем для назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию, территориальные органы страховщика в период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно проводят камеральные и выездные проверки полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию, в порядке, аналогичном порядку проведения камеральных и выездных проверок, установленному Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

3. В случае выявления в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 2 настоящей статьи, фактов представления страхователем недостоверных сведений и документов или сокрытия сведений, влияющих на получение застрахованным лицом страхового обеспечения или обеспечения по страхованию либо на исчисление размера страхового обеспечения или размера обеспечения по страхованию, территориальный орган страховщика принимает решение о возмещении страхователем излишне понесенных страховщиком расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию и направляет страхователю требование о возмещении излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию (далее - требование о возмещении излишне понесенных расходов) в порядке, аналогичном порядку вынесения решений по результатам рассмотрения материалов проверки и направления требований об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, установленному Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Формы документов, применяемых при проведении проверок, и форма требования о возмещении излишне понесенных расходов утверждаются Фондом социального страхования Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.

4. Требование о возмещении излишне понесенных расходов, указанное в части 3 настоящей статьи, должно быть исполнено страхователем в течение десяти календарных дней со дня получения им соответствующего требования, если в этом требовании не указан более продолжительный период времени для возмещения указанных расходов. В случае неисполнения страхователем в установленный срок требования о возмещении излишне понесенных расходов взыскание указанных расходов осуществляется в судебном порядке. Территориальный орган страховщика обращается в суд с заявлением о взыскании излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования о возмещении излишне понесенных расходов.

5. Страхователь имеет право обжаловать решения и иные акты ненормативного характера территориального органа страховщика, действия (бездействие) его должностных лиц, связанные с осуществлением в соответствии с настоящей статьей контроля за полнотой и достоверностью сведений и документов, представляемых для назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию, в порядке, аналогичном порядку обжалования актов территориального органа страховщика и действий (бездействия) его должностных лиц, связанных с осуществлением контроля за уплатой страховых взносов, установленному Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

6. Проверки правильности произведенных страхователями расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию застрахованным лицам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2021 года, в том числе при обращении страхователя за возмещением произведенных расходов, осуществляются территориальными органами страховщика в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении двухсот семидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

4. Положения частей 61 и 62 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" применяются при исчислении пособий по временной нетрудоспособности за период временной нетрудоспособности, приходящийся на период начиная с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин