Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4904; 2000, N 22, ст. 2264; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 49, ст. 7041; 2012, N 50, ст. 6956; 2018, N 1, ст. 5; N 31, ст. 4861; 2019, N 14, ст. 1462) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац второй признать утратившим силу;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"прожиточный минимум - минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина;";

в) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"медианный среднедушевой доход - величина денежного дохода, относительно которой половина населения в целом по Российской Федерации имеет значение среднедушевого дохода ниже данной величины, другая половина - выше данной величины и которая ежегодно исчисляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации;";

г) абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами пятым - седьмым;

2) абзац третий пункта 2 статьи 2 после слов "социальной помощи" дополнить словами "и предоставления мер социальной поддержки";

3) статью 3 признать утратившей силу;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Величина прожиточного минимума, периодичность ее исчисления и порядок установления

1. Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на очередной год устанавливается до 1 июля текущего года Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2 процента.

Указанное в абзаце втором настоящего пункта соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации. В течение срока действия установленного соотношения величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на очередной год не может быть установлена ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год.

Исчисление медианного среднедушевого дохода осуществляется на основании методики, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

2. Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на очередной год, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений исходя из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на тот же год одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации.

Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации устанавливается в размере 109 процентов, величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации - в размере 86 процентов, величины прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации - в размере 97 процентов.

3. Величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года субъектом Российской Федерации с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации за второй квартал 2020 года.

На 2021 - 2025 годы устанавливается переходный период поэтапного доведения величин прожиточного минимума на душу населения в субъектах Российской Федерации, установленных на 2021 год, до величин прожиточного минимума на душу населения в субъектах Российской Федерации, рассчитанных с учетом коэффициентов региональной дифференциации, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации.

Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в субъекте Российской Федерации в соответствии с абзацами вторым и четвертым настоящего пункта, используется в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в данных субъектах Российской Федерации.";

5) пункт 2 статьи 6 после слов "устанавливаются в соответствии с" дополнить словами "законодательством Российской Федерации и";

6) в статье 7 слово "ежеквартальному" заменить словом "ежегодному".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2012, N 53, ст. 7583; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; 2015, N 48, ст. 6724; 2016, N 52, ст. 7502, 7503; 2017, N 27, ст. 3951; 2018, N 1, ст. 4; N 41, ст. 6190; N 53, ст. 8462; 2019, N 14, ст. 1462; N 40, ст. 5488; N 49, ст. 6971) следующие изменения:

1) в абзаце седьмом статьи 1 слова "пунктом 4" заменить словами "пунктом 3";

2) в статье 121:

а) в части 1 слова "пунктом 4" заменить словами "пунктом 3";

б) в части 4 слова "пунктом 4" заменить словами "пунктом 3";

в) в части 5 слова "пунктом 4" заменить словами "пунктом 3";

г) в части 8 слова "пунктами 3 и 4" заменить словами "пунктами 2 и 3";

д) в части 81 слова "пунктом 4" заменить словами "пунктом 3";

е) дополнить частью 85 следующего содержания:

"85. В период с 1-го числа месяца проведения в текущем году индексации (корректировки) размеров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1 и 3 части 2 настоящей статьи, до месяца проведения индексации (корректировки) размеров указанных денежных выплат следующего года пенсионеру выплачиваются денежные суммы, соответствующие размеру произведенной в текущем году индексации (корректировки), но не менее денежных сумм, выплаченных пенсионеру в прошлом году.".

Статья 3

Статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 26, ст. 2729; 2002, N 18, ст. 1722; 2003, N 40, ст. 3818; 2005, N 1, ст. 24; 2007, N 17, ст. 1930; 2008, N 26, ст. 3010; 2011, N 23, ст. 3246; 2012, N 50, ст. 6955; 2013, N 49, ст. 6337; 2014, N 49, ст. 6917; 2015, N 51, ст. 7247; 2016, N 23, ст. 3288; N 52, ст. 7509; 2018, N 1, ст. 5; N 11, ст. 1576; N 53, ст. 8407; 2019, N 52, ст. 7781) изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 12 792 рубля в месяц.

Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается федеральным законом в текущем году и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за предыдущий год.

Проект федерального закона об установлении минимального размера оплаты труда на очередной год подлежит обсуждению с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов.

Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации.

Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации на очередной год и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год.

Исчисление медианной заработной платы осуществляется на основании методики, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.".

Статья 4

Внести в статью 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 2; 2019, N 31, ст. 4464) следующие изменения:

1) в части 2 слова "пунктом 2" заменить словами "пунктом 3", слова "за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты" исключить;

2) в части 5 слова "пунктом 2" заменить словами "пунктом 3", слова "за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты" исключить.

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением статьи 4 настоящего Федерального закона.

2. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Установить, что расчет и утверждение величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации за четвертый квартал 2020 года осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин