Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 468-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3604, 3616; 2009; N 1, ст. 17; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4209; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015; 2012, N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619; 2013, N 27, ст. 3480; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6961; 2014, N 16, ст. 1837; N 26, ст. 3377, 3387; N 30, ст. 4220; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 52, 86; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 27, ст. 4301, 4302, 4305, 4306; 2017, N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4766; 2018, N 1, ст. 27, 39, 90, 91; N 32, ст. 5105, 5114, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8422; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442, 4453; N 51, ст. 7492; N 52, ст. 7790; 2020, N 29, ст. 4504, 4512; N 31, ст. 5013, 5023; N 50, ст. 8061) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Правительством Российской Федерации могут быть определены услуги, оказываемые при осуществлении градостроительной деятельности исключительно в электронной форме, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок оказания этих услуг в электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации.";

2) в статье 33:

а) в части 4 слова "тридцати дней" заменить словами "двадцати пяти дней";

б) в части 5 слова "тридцати дней" заменить словами "двадцати пяти дней";

в) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.";

3) в статье 40:

а) в части 4 первое предложение после слов "капитального строительства" дополнить словами "подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и";

б) часть 5 после слова "комиссия" дополнить словами "в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний";

4) в статье 45:

а) в части 31 слова "двадцати рабочих дней" заменить словами "пятнадцати рабочих дней";

б) в части 41 слова "двадцати рабочих дней" заменить словами "пятнадцати рабочих дней";

в) в части 51 слова "двадцати рабочих дней" заменить словами "пятнадцати рабочих дней";

г) в части 12 слова "тридцати дней" заменить словами "двадцати рабочих дней";

д) в части 123 слова "тридцать дней" заменить словами "пятнадцать рабочих дней";

е) в части 125 слова "тридцати дней" заменить словами "пятнадцати рабочих дней";

ж) в абзаце первом части 128 слова "тридцати дней" заменить словами "пятнадцати рабочих дней";

з) в части 129 слова "тридцати дней" заменить словами "пятнадцати рабочих дней";

и) в части 1212 слова "тридцать дней" заменить словами "пятнадцать рабочих дней", слова "тридцати дней" заменить словами "пятнадцати рабочих дней";

5) статью 49 дополнить частью 56 следующего содержания:

"56. При проведении государственной экспертизы проектной документации многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в целях финансирования публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" или фондом субъекта Российской Федерации, созданным в соответствии со статьей 211 указанного Федерального закона, мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости оценка соответствия такой проектной документации требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 настоящей статьи, не осуществляется в случае, если в отношении такой проектной документации ранее было получено заключение экспертизы проектной документации и в нее не были внесены изменения, требующие проведения экспертизы проектной документации. В этом случае предметом государственной экспертизы проектной документации является проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, предусмотренная пунктом 2 части 5 настоящей статьи.";

6) часть 10 статьи 52 изложить в следующей редакции:

"10. При осуществлении капитального ремонта линейных объектов, являющихся магистральными газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, допускается повышение их категории, в том числе влекущее изменение охранных зон, установленных в связи с их размещением.";

7) в части 21 статьи 53 после слов "отдельных объектов" дополнить словами "федерального значения, а также иных объектов";

8) часть 4 статьи 54 дополнить предложением следующего содержания: "Согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, по предложению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2011, N 49, ст. 7015; 2012, N 47, ст. 6390; 2014, N 43, ст. 5799; 2016, N 1, ст. 79; 2018, N 32, ст. 5133, 5135) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 статьи 36 дополнить словами "либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи";

2) в статье 60:

а) пункт 4 дополнить предложениями следующего содержания: "Срок рассмотрения федеральным органом охраны объектов культурного наследия проекта генерального плана, подготовленного применительно к территориям исторических поселений федерального значения, не должен превышать двадцать календарных дней со дня поступления соответствующих документов от органа местного самоуправления. Срок рассмотрения региональным органом охраны объектов культурного наследия проекта генерального плана, подготовленного применительно к территориям исторических поселений регионального значения, не должен превышать семь рабочих дней со дня поступления соответствующих документов от органа местного самоуправления.";

б) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: "Срок рассмотрения федеральным органом охраны объектов культурного наследия проекта правил землепользования и застройки не должен превышать семь рабочих дней со дня поступления соответствующих документов от органа местного самоуправления.";

в) пункт 6 дополнить предложением следующего содержания: "Срок рассмотрения региональным органом охраны объектов культурного наследия проекта правил землепользования и застройки не должен превышать семь рабочих дней со дня поступления соответствующих документов от органа местного самоуправления.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2006, N 1, ст. 17; N 52, ст. 5498; 2009, N 52, ст. 6419, 6427; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4594; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 52, ст. 6976; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4376; 2016, N 1, ст. 22; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4305, 4306; 2017, N 25, ст. 3593; 2018, N 1, ст. 39; 2019, N 31, ст. 4442; 2020, N 24, ст. 3740) следующие изменения:

1) в части 17 статьи 33 слова "2021 года" заменить словами "2022 года";

2) статью 4 дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. До 1 января 2024 года в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию:

1) положения пункта 8 части 2115 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не применяются;

2) в случае, если со дня выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена проектная документация объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта), или если со дня утверждения проекта планировки территории, на основании которого была подготовлена проектная документация линейного объекта, прошло более полутора лет, при проведении экспертизы проектной документации таких объектов капитального строительства осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и действовавшим на дату выдачи разрешения на строительство таких объектов капитального строительства;

3) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию наряду с основаниями, предусмотренными пунктами 1-4 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется в случае несоответствия такого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, на дату выдачи разрешения на строительство такого объекта капитального строительства. При этом положения пункта 5 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации не применяются;

4) проектная документация, иные документы и материалы, подготовленные в отношении таких объектов капитального строительства, в том числе содержащиеся в едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, подлежат передаче застройщику, осуществляющему завершение строительства таких объектов капитального строительства, без взимания платы.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 2020 года N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2028; N 24, ст. 3740) следующие изменения:

1) в статье 202 слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года";

2) в статье 203 слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года".

Статья 5

Требования к процедурам, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) и статьями 36 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), не применяются к процедурам, осуществление которых было начато до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин