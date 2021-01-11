Израильские танки Merkava стали еще более защищенными

В Израиле продолжается совершенствование основных боевых танков.

Танк Merkava Mark 4 Model 400, на котором установлен КАЗ Trophy с дополнительными оптическими датчиками. Фото: Армия обороны Израиля / https://www.idf.il

В настоящее время самой лучшей версией считаются Merkava Mark 4 Model 400.

На них замечены доработанные комплексы активной защиты Trophy, способные перехватывать противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты ручных и станковых гранатометов.

Судя по обнародованным фотографиям, КАЗ снабдили оптическими датчиками, которые, как считают военные эксперты, повышают возможность обнаружения запущенных в сторону бронемашины боеприпасов.

Такое решение еще больше повысило возможности "Колесниц" выжить на современном поле боя, максимально насыщенном различными средствами поражения.

Также стало известно, что израильские производители завершили поставки в США комплектов Trophy, предназначенных для установки на М1А2С Abrams. Речь идет 274 комплексах.

Не исключено, что будут произведены новые заказы, в том числе облегченной версии комплекса, предназначенной для установки на колесные бронетранспортеры семейства Stryker.

В самом же Израиле такая активная защита уже применяется на созданных на базе Merkava тяжелых БТР Namer и новейших бронемашинах Eitan.