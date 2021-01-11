Оргкомитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием Политическая партия "Консервативная партия России" извещает, что учредительный съезд этой партии состоится 14 февраля 2021 года в Москве в гостинице "Измайлово - Бета", зал N 2, 2 этаж, начало регистрации в 11.00, по адресу Измайловское ш., 71, корп. 2Б, проезд до ст. метро "Партизанская" или станция МЦК "Измайлово". Контакты: электронная почта: rosaist@mail.ru, телефон (926) 889-92-21.