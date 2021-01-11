Кабмин просубсидирует кредиты на досрочный ввод социальных объектов

Правительство поддержит организации, которые с опережением сроков строят социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Теперь для их досрочного ввода застройщики смогут получить кредит на льготных условиях - не выше трех процентов, - сказал глава правительства. - Оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета". На эти цели в текущем году предусмотрено почти 2 миллиарда рублей.

Такая мера поддержки позволит, по словам премьера, вводить в эксплуатацию школы, детские сады, больницы раньше запланированных сроков и обеспечит людей инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания.