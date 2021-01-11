Каких книжных новинок ждать читателям в 2021 году

В наступившем году издатели, кажется, надеются наверстать все, чего не успели в прошлом из-за пандемического локдауна. О самых ожидаемых книгах года "Российской Газете" рассказали руководители трех ведущих российских издательств.

Елена Шубина, руководитель "Редакции Елены Шубиной":

Читателей порадуют новые большие романы. Гузель Яхина написала книгу "Эшелон на Самарканд". Сюжет строится вокруг спасения детей из голодающего Поволжья в 1923 году. Дорога длится 6 недель и 4 000 верст. Роман-путешествие и роман-приключение с элементами "красного истерна". Жизни детей, стоящие на кону этого опасного путешествия, оказываются мерой человечности для всех.

В новом романе Михаила Гиголашвили "Кока" хорошо узнаваемый молодой герой из "Чертова колеса" продолжает свою психоделическую эпопею. Амстердам, Париж, Россия и - конечно же - Тбилиси. Везде - искусительная свобода… но от чего? Острая сатира и глубокие евангельские мотивы соединяются в единое полотно, где Босх конкурирует с лирикой самой высокой пробы.

Андрей Рубанов создал парадоксальную историю превращения смерти в любовь, а страдания - в надежду. Роман "Человек из красного дерева" - это попытка (возможно, впервые в русской литературе) раскрытия секретов соединения и сращивания славянского язычества с православным христианством.

Автор "Культуры Два" Владимир Паперный готовит к изданию "Архив Шульца". Исследуя, казалось бы, уже навсегда утерянный архив, архитектор Шульц достраивает историю своей семьи. Эта история становится настоящим "русским романом", где юмора не меньше, чем драмы, а любовь снова побеждает смерть.

Каждая новая книга Слаповского - эксперимент над жанром, собой и читателем. "Недо" - роман-столкновение. В устоявшуюся жизнь литератора Грошева, сменившего несколько работ, жен и квартир, врывается Юна, саратовская девчонка из новейшего поколения - стиль унисекс и полное отсутствие авторитетов. Недооценил ее сначала Грошев. Недопонял. Да и себя, оказывается, тоже. Сплошное "недо" - как всегда.

Ася Долина - журналистка, прозаик, активный блогер - переехала в Нью-Йорк из Москвы почти пять лет назад, в 32 года. Ее книга "У меня к нему был Нью-Йорк" дала старт новой серии "Русский iностранец", в которой современные мировые столицы (и не только) показаны глазами молодых русских, сохраняющих свою национальную идентичность в иных декорациях. Книга Аси Долиной - из текстов о любви и нелюбви, о насилии, о психологии, материнстве, феминизме, детстве, перемежающихся нежными и точными зарисовками будней Большого яблока.

Андрей Петров, главный редактор "Молодой гвардии":

Так получилось, что самые ожидаемые издательством и нашими читателями книги (некоторые стали своеобразными "рекордсменами пролонгаций") только-только появились, наконец, на полках магазинов. Сразу же получив при этом высокую оценку книжного сообщества. Речь, в первую очередь, о фолианте Захара Прилепина "Сергей Есенин. Обещая встречу впереди", исследовании Майи Кучерской "Лесков. Прозеванный гений", оригинальном сборнике Анны Сергеевой-Клятис "Заложники любви. Пятнадцать, а точнее 16 интимных историй из жизни русских поэтов", книге К. Ковалёва-Случевского о Георгии Победоносце, очередных исследованиях о разведчиках Николая Долгополова, Александра Бондаренко, Владимира Антонова. Пример иного рода (книга, задуманная и написанная очень быстро, нестандартно и необычайно интересно) - блестящее сочинение обозревателя "РГ", писателя Павла Басинского (в соавторстве с Екатериной Барбанягой). Полное ее название: "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины. Роман-диалог". Безусловно - одна из лучших наших книг!

Очень хочется, чтобы эстафета непременно продолжилась давно чаемой (припоздавшей к юбилею) книгой еще одного сотрудника "РГ", по совместительству автора серии "ЖЗЛ" Игоря Вирабова (несколько лет назад из-под его пера вышла в свет биография Андрея Вознесенского). Теперь же речь идет об оригинальном жизнеописании Ивана Тургенева, окончательного воплощения которого ждем вот-вот.

Диапазон биографических изданий в новом году необычайно широк - это и новое исследование о П.И. Чайковском (автор А. Айбиндер), книги о Ф. Абрамове (О. Трушин) и Е. Гайдаре (Б. Минаев и А. Колесников), о великих женщинах Древнего Рима (Т. Бобровникова), русских первопроходцах в Америке (Н. Петрова), о Н. Склифосовском (А. Ветлугина и Д. Максименко) и Й. Гайдне (Л. Кириллина). Практически каждая книга специалиста по истории страны восходящего солнца А. Куланова ("Зорге", "Ким", "Ощепков") сразу же попадала в орбиту внимания престижнейших премий и обретала самые высокие читательские рейтинги. Весной-летом надеемся порадовать книгоманов новым его бестселлером, посвященным Красной Феррари (она же Люся Ревзина и Ольга Голубовская). Драматичная судьба красавицы-шпионки и поэтессы на фоне бурных событий прошлого века.

Очень жду новые книги Дмитрия Минчёнка - доработанное переиздание исследования "Исаак Дунаевский. Красный Моцарт" и абсолютно свежий проект, посвященный жизни и творчеству Марка Шагала. Один из самых одаренных наших авторов был занят в прошедшем году больше театральными постановками, нежели книгами. К сожалению, были и серьезные личные невзгоды. Искренне желаю ему, чтобы весь негатив как можно быстрее рассеялся…

Интересные новинки ждут любителей популярной серии "Живая история" - издания, посвященные повседневной жизни Большого театра (А. Васькин), русского средневекового монастыря (Е. Романенко, доработанное издание), закрытых городов (Н. Кутепова).

Молодогвардейская мемуарная серия "Близкое прошлое" должна пополниться книгами Михаила Пиотровского и Валентина Курбатова.

Борис Пастернак, гендиректор издательства "Время":

Начну, как обычно, с того, что мы готовим к выходу в свет очередной том Собрания сочинений Александра Солженицына. Из 30 запланированных изданы уже 22 тома, сейчас Наталия Дмитриевна Солженицына с помощниками завершают работу над второй книгой мемуарной прозы - "Угодило зернышко промеж двух жерновов". Книга выйдет в первом квартале 2021 года.

Сдали новые романы наши постоянные авторы: Елена Катишонок ("Детский альбом. Дневник старородящей матери Ирины Лакшиной"), Андрей Дмитриев ("Тот берег"), Борис Минаев ("Площадь борьбы"), Елена Минкина-Тайчер ("Время обнимать").

Завершают работу над новыми книгами Саша Филипенко и Андрей Жвалевский с Евгенией Пастернак - а они никогда не подводили ни нас, ни своих поклонников.

Будут и новые имена (хотя и знакомые издательскому миру). Светлана Лаврова, врач-нейрофизиолог, погрузила нас в повседневную жизнь нейрохирургического отделения онкоцентра. Получилась увлекательная и на редкость жизнеутверждающая книга "Смерть приходит с помидором". Алла Лескова, известная многим как блогер и автор "Нового мира", собрала свои тонкие, мудрые и острые миниатюры в книгу "Что-нибудь такое".

И о двух "многофигурных" проектах. Выходит третья книга в серии, которую мы называем "коллективной памятью" - "Дочки-матери, или Во что играют большие девочки". Двадцать один автор, удивительные исповеди и берущие за душу истории. Из аннотации: "Почему часто их взаимная любовь бывает так похожа на военные действия? Почему к безусловной дочерней любви часто примешивается отчетливое раздражение? Почему материнская любовь воистину способна на подвиги и самопожертвования в форс-мажорных обстоятельствах и порой бывает невыносима в обычной жизни?"

Сборник под условным названием "8 + 8" мы готовим к выпуску совместно с крупнейшим китайским издательством "Народная литература". В него вошли рассказы восьми российских авторов, отобранные Ириной Барметовой, и рассказы восьми современных китайских писателей в русских переводах. В Пекине выйдет симметричное издание на китайском. Эффект удивительный: насколько же мы далеки и насколько близки и похожи.