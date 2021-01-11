Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году

Новости

Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта 19:42
США ввели санкции против семи украинцев за вмешательство в выборы 19:41
В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники 19:40
Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы 19:38
Сербский защитник "Сочи" намерен выступать за сборную РФ по футболу 19:36
Суд продлил арест мэру Томска Ивану Кляйну 19:36
В Дании число заболевших COVID-19 превысило 182 тысячи человек 18:44
В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" 18:33
В Кургане завершено расследование дела о взятках бывшего замгубернатора 18:30
России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора 18:12
После ДТП с военной колонной задержан водитель самосвала 17:48
Бирюков: Городские службы готовы к работе в мороз 17:47
Лукашенко обсудил ряд экономических перспектив и проектов 17:40
Как переносят холода животные Московского зоопарка 17:34
В Петербурге СК начал проверку после гибели мужчины на ватрушке 17:32
В Берлине выразили недоумение в связи с блокировкой аккаунтов Трампа 17:08
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 17:05
Спасение мальчика в московском метро попало на видео 17:00
Вышел трейлер ситкома "Отпуск" с Татьяной Догилевой 16:56
Сниженный роуминг между Россией и Беларусью продлен до конца 2021 года 16:37
В ВОЗ проверят, стали ли летучие мыши источником COVID-19 16:35
В московском метро машинист спас упавшего на рельсы ребенка 16:33
Число жертв аварии с военной колонной выросло до четырех 16:30
СК начал проверку по факту обрушения крыши спорткомплекса в Краснодаре 16:29
Два человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
11.01.2021 19:22
Рубрика: Экономика

Укрепление пройденного

Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
Наступивший год теоретически может стать более спокойным для рубля, чем 2020-й. Самочувствие рубля способны улучшить приток инвестиций в развивающиеся экономики и рост цен на нефть. С другой стороны, старые риски никуда не делись, да и определенности в мировой экономике не стало больше и в новом году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В конце года в интервью Сергею Шнурову на телеканале RTVI глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ситуация, когда курс рубля по отношению к доллару сильно меняется, не является нормальной. 2020 год стал для российской валюты нестабильным - его курс к доллару колебался в диапазоне от 60 до 80 рублей. В целом за год российская валюта заметно ослабла и сейчас стоит около 75 рублей за доллар. "Я выступаю за плавающий рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, которые заинтересованы в крепком рубле - партия крепкого рубля, а есть те, которые в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле", - отмечала Набиуллина.

Фото: iStock
Решение ОПЕК+ поддержит цены на нефть в первой половине 2021 года

Перспективы курса рубля в 2021 году зависят от ряда ключевых факторов, вектор влияния которых до сих пор сложно предугадать, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В частности, это выстраивание внешнеполитических отношений России с новым президентом США. Избранный президент Джозеф Байден неоднократно высказывался на тему взаимоотношений с Россией и по большей части это были заявления в негативном ключе. "Большинство демократов в конгрессе сделает процесс утверждения новых санкций к России более легким и быстрым. И хотя пока на повестке нет варианта жестких санкций, неопределенность в этом вопросе будет напоминать о себе, оказывая давление на рубль и локальный госдолг", - предупреждает Евстифеев.

В отношении экономических перспектив ситуация также неясна, добавляет аналитик. "Вместо позитивных надежд в конце 2020 года, связанных с разработкой и введением в оборот вакцин, сейчас мы имеет новые локдауны, жесткие ограничения и рекордное число инфицированных. Из-за этого общий оптимизм приутих, инвесторы уже пытаются оценить, насколько быстрой будет массовая вакцинация, будет ли она эффективна против новых мутаций коронавируса", - рассказывает Евстифеев. От этого напрямую зависят темпы восстановления мировой экономики, что непосредственно влияет на ожидание спроса и цен на энергоносители, а значит, и на фундаментальные факторы привлекательности рубля.

К середине 2021 года большая часть населения в развитых странах все же получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность, рассчитывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мировая экономика начнет восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков. В отсутствие внешних шоков в новом году ожидается стабильный приток капитала в российские активы, что поддержит рубль", - допускает он. Последнее, по его мнению, обеспечит и продолжение текущей монетарной политики ФРС США и ЕЦБ, которые будут удерживать рекордно низкие ставки и огромными объемами выкупать облигации, повышая глобальную денежную массу.

Фото: iStock
В России начали регулировать криптовалюты

Не исключено, что в 2021 году цены на нефть марки Brent закрепятся выше 50 долларов за баррель. Страны ОПЕК+ смогут смягчить ограничения на добычу нефти в 2021 году, что позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну, рассчитывает аналитик.

По прогнозу Васильева, в 2021 году среднегодовой курс рубля составит 72 к доллару и 89 к евро. "На конец 2021-го ожидаем увидеть рубль в диапазоне 72-77 к доллару и 88-93 к евро", - рассказывает он. Евстифеев ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 74,7 рубля за доллар, однако это не исключает волатильности на 5-7 рублей в каждую сторону от этого значения.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
В ДТП с военными под Москвой четверо погибли и десятки пострадали
Научный центр "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
Как проходит эксперимент по электронному документообороту