Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году

Наступивший год теоретически может стать более спокойным для рубля, чем 2020-й. Самочувствие рубля способны улучшить приток инвестиций в развивающиеся экономики и рост цен на нефть. С другой стороны, старые риски никуда не делись, да и определенности в мировой экономике не стало больше и в новом году.

В конце года в интервью Сергею Шнурову на телеканале RTVI глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ситуация, когда курс рубля по отношению к доллару сильно меняется, не является нормальной. 2020 год стал для российской валюты нестабильным - его курс к доллару колебался в диапазоне от 60 до 80 рублей. В целом за год российская валюта заметно ослабла и сейчас стоит около 75 рублей за доллар. "Я выступаю за плавающий рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, которые заинтересованы в крепком рубле - партия крепкого рубля, а есть те, которые в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле", - отмечала Набиуллина.

Перспективы курса рубля в 2021 году зависят от ряда ключевых факторов, вектор влияния которых до сих пор сложно предугадать, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. В частности, это выстраивание внешнеполитических отношений России с новым президентом США. Избранный президент Джозеф Байден неоднократно высказывался на тему взаимоотношений с Россией и по большей части это были заявления в негативном ключе. "Большинство демократов в конгрессе сделает процесс утверждения новых санкций к России более легким и быстрым. И хотя пока на повестке нет варианта жестких санкций, неопределенность в этом вопросе будет напоминать о себе, оказывая давление на рубль и локальный госдолг", - предупреждает Евстифеев.

В отношении экономических перспектив ситуация также неясна, добавляет аналитик. "Вместо позитивных надежд в конце 2020 года, связанных с разработкой и введением в оборот вакцин, сейчас мы имеет новые локдауны, жесткие ограничения и рекордное число инфицированных. Из-за этого общий оптимизм приутих, инвесторы уже пытаются оценить, насколько быстрой будет массовая вакцинация, будет ли она эффективна против новых мутаций коронавируса", - рассказывает Евстифеев. От этого напрямую зависят темпы восстановления мировой экономики, что непосредственно влияет на ожидание спроса и цен на энергоносители, а значит, и на фундаментальные факторы привлекательности рубля.

К середине 2021 года большая часть населения в развитых странах все же получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность, рассчитывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мировая экономика начнет восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков. В отсутствие внешних шоков в новом году ожидается стабильный приток капитала в российские активы, что поддержит рубль", - допускает он. Последнее, по его мнению, обеспечит и продолжение текущей монетарной политики ФРС США и ЕЦБ, которые будут удерживать рекордно низкие ставки и огромными объемами выкупать облигации, повышая глобальную денежную массу.

Не исключено, что в 2021 году цены на нефть марки Brent закрепятся выше 50 долларов за баррель. Страны ОПЕК+ смогут смягчить ограничения на добычу нефти в 2021 году, что позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну, рассчитывает аналитик.

По прогнозу Васильева, в 2021 году среднегодовой курс рубля составит 72 к доллару и 89 к евро. "На конец 2021-го ожидаем увидеть рубль в диапазоне 72-77 к доллару и 88-93 к евро", - рассказывает он. Евстифеев ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 74,7 рубля за доллар, однако это не исключает волатильности на 5-7 рублей в каждую сторону от этого значения.