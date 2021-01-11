Карякин стал вторым на восьмом этапе "Дакара"

Российский пилот Сергей Карякин стал вторым на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в классе мотовездеходов. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Победил на этом этапе чилиец Франсиско Лопес Контардо, преодолевший дистанцию за 3 часа 37 минут 45 секунд. Экипаж Карякина со штурманом Антоном Власюком уступил лидеру 52 секунды. Третий результат у бразильца Рейналдо Варелы.

Лидерство в общем зачете у американца Остина Джонса. Его соотечественник Сет Кинтеро отстает на 9 минут и 22 секунды, Контрадо - третий. Он проигрывает 19 минут и 42 секунды.

Победителем этапа в зачете внедорожников стал представитель Катара Нассер Аль-Аттия. Пилот Toyota преодолел 375 километров за 2 часа 56 минут 56 секунд. Второй результат у испанца Карлоса Сайнса-старшего на Mini. Он уступил победителю 52 секунды. Третий результат у француза Стефана Петеранселя. Его Mini отстал на 3 минуты 3 секунды. Россияне Владимир Васильев и Дмитрий Цыро на Mini финишировали восьмыми, уступив 19 минут 5 секунд.

В генеральной классификации лидирует Петерансель, Аль-Аттия отстает на 4 минуты и 50 секунд, Сайнс - на 38 минут и 55 секунд. Экипаж Васильева располагается на шестой строчке с отставанием 2 часа 42 минуты.