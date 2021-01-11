Ключ от комнаты, где умер Наполеон, выставили на продажу

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги ключ от комнаты, в которой скончался Наполеон Бонапарт. Как сообщает AFP, он хранился в семье шотландского военного Чарльза Ричарда Фокса, служившего в тот период на острове Святой Елены, где в изгнании прожил свои последние годы бывший французский император.

Фокс лично вынул ключ из замка в двери, когда побывал в особняке Лонгвуд-Хаус уже после смерти Наполеона. Эта легенда подтверждается запиской, которую он оставил потомкам и которая продается вместе с ключом.

Как рассказал представитель аукционного дома Дэвид Макдональд, раритет длинной 13 сантиметров был обнаружен совсем недавно, хотя семья всегда знала, что он находится где-то в доме. Тот самый ключ Фокс привез в подарок своей матери, которая была поклонницей Наполеона, она даже отправляла ему книги и сладости, чтобы скрасить ссылку.

"Мы часто видим предметы, связанные с Наполеоном, картины или мебель из его невероятных домов, но в этом ключе есть что-то очень мощное, он связан с тем местом, где он был заключен, с комнатой, где он умер", - отметил Макдональд.

Как ожидают в Sotheby's, стоимость этого лота может достичь 5 тысяч фунтов стерлингов, четырехдневные торги завершатся в четверг.