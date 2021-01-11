Расселение аварийного жилья и обновление обветшавших городских кварталов будет ускорено благодаря закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Сегодня его публикует "Российская газета".

Это самый важный закон о жилищном строительстве за последнее десятилетие, подчеркивал вице-премьер Марат Хуснуллин. Около 15-20 регионов начнут использовать механизмы, заложенные в нем, уже в начале 2021 года.

КРТ предполагает уход от точечного сноса аварийного дома к переустройству целых микрорайонов, на месте которых вырастут новостройки, обеспеченные детскими садами, школами, поликлиниками и прочей инфраструктурой, с обновленными инженерными коммуникациями. Предоставление под застройку больших территорий увеличивает инвестиционную привлекательность проектов.

В КРТ могут быть включены как аварийные дома, так и некоторые другие - дома со значительным износом, те, где слишком дорог капитальный ремонт, дома, построенные в период индустриального домостроения по типовым проектам. При включении дома в территорию комплексного развития за это должны проголосовать не менее двух третей участников общего собрания жильцов.

Собственнику жилья должны будут предоставить равноценное возмещение либо, по его заявлению, другое жилье с зачетом его стоимости при определении размера возмещения. Выплату равноценного возмещения не может получить собственник, если в квартире живут дети или недееспособные граждане. Нанимателю должны предоставить другую квартиру, общая и жилая площадь, а также количество комнат в которой не меньше, чем в прежней.

За дополнительную плату собственники смогут приобрести жилье большей площади, в том числе за счет средств маткапитала, жилищных субсидий и социальных выплат.

До сиз пор инвесторам часто выгоднее и проще вкладываться в освоение еще не застроенных территорий в пригородах, чем реализовывать сложные проекты обновления уже существующего жилищного фонда, отмечает старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления НИУ "Высшая школа экономики" Александр Кнутов. "В итоге рядом с крупными городами вырастают новые микрорайоны, которые удовлетворяют платежеспособный спрос на новое жилье, а застроенная территория внутри города продолжает ветшать, ее среда и инфраструктура - морально и физически устаревать. Таким образом, города разрастаются вширь из-за невозможности решить градостроительные проблемы на застроенных территориях", - говорит Кнутов.

Закон устанавливает эффективный двойной фильтр учета мнения большинства жильцов дома, отмечает вице-президент Центра стратегических разработок Екатерина Папченкова. Первый - на стадии публичных слушаний в отношении градостроительной документации, второй - на стадии голосования дома для включения в программу.