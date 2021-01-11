Могут ли продлить учебный год на лето? Чем цифровая образовательная среда отличается от дистанционного обучения? Когда снимут бюрократическую нагрузку на учителей? На вопросы читателей "Российской газеты" ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Сергеевич, многие регионы вводили дополнительные каникулы. Но школьную программу все равно необходимо пройти: "закрыть" все пропущенные темы, провести лабораторные работы, которые были невозможны на дистанционке… Как школы будут восполнять пробелы? Возможно ли продление учебного года на летние дни?

Сергей Кравцов: В начале этого учебного года мы провели Всероссийские проверочные работы для более 7 миллионов учеников из 37 тысяч школ. Мы хотели оценить уровень знаний и понять, какие возможные пробелы в освоении программы есть у школьников. Что мы увидели? В целом по качеству знаний ситуация неплохая: каких-то серьезных пробелов нет. Отчасти потому, что начало пандемии пришлось на четвертую четверть, когда в школах в основном шло повторение материала. В этом учебном году большинство школ у нас работает в очном режиме. Но некоторые регионы по понятным причинам продлевали на неделю осенние каникулы, частично переводили учеников на дистант. Но мы всем регионам давали рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы ни в коем случае не понизилось качество образования. Изменение учебного плана - это должно быть решение школы, педагогического коллектива. Главный принцип: ученики должны полноценно освоить образовательные программы. Но при этом важно не допустить превышения образовательной нагрузки. Хороший пример - Москва: столичный департамент образования разработал целую программу помощи школам и школьникам в ликвидации возможных пробелов в знаниях.

Мы продолжаем методическую поддержку каждого региона, регионы плотнее работают с календарным графиком системы образования, и надо сказать, что меры приносят результаты. Везде это индивидуальный подход, исходя прежде всего из эпидемиологической обстановки. Москва, например, немного продляет каникулы, но сразу несколько регионов выходит из новогодних каникул, возвращая полное очное обучение во всех классах. И это тоже результат взвешенных и своевременных мер, принятых регионами ранее для контроля за здоровьем в образовательной среде.

Чем Цифровая образовательная среда отличается от дистанционки?

Сергей Кравцов: Цифровая образовательная среда (ЦОС) - это помощь, усиление традиционной системы образования. В нее входит отечественная система видео-конференц-связи. Мы назвали ее "Сферум" и уже успешно апробировали в Московской области. В сервисе используются опыт и те решения, которые уже были отработаны на видеонаблюдении на ЕГЭ. Эта система защищена от хакерских атак и взломов. Она нужна для того, чтобы учителя и ученики могли общаться друг с другом, в том числе из разных регионов, а родители могли бы посещать родительские собрания онлайн, если очно не могут присутствовать. Второй важный компонент ЦОС - это социальная сеть. Третий - это электронные верифицированные учебные материалы в помощь учителю, проверенные экспертами, соответствующие школьным стандартам. Учитель может их использовать, чтобы сделать очный урок интересней. Мы никогда не планировали и не планируем заменить традиционные уроки дистанционным обучением.

Как показала практика, государственная система оказалась не слишком подготовленной к дистанционке. Были технические сбои, перегрузы. Может быть, можно активнее использовать опыт частных образовательный компаний?

Сергей Кравцов: Мы открыты к частным предложениям. Но нам нужно понимать, что те методики, то содержание, которые предлагаются, действительно соответствуют федеральному государственному стандарту. Я не сторонник каких-то быстрых и резких изменений в системе образования. Любой новый опыт мы должны очень внимательно изучить. И когда будем уверены в том, что то или иное решение соответствует задачам воспитания и обучения, когда оно будет проверено, мы его принимаем.

Сразу несколько регионов выходит из новогодних каникул, возвращая ­полное очное обучение во всех классах

Библиотека верифицированного контента и сервисов ЦОС будет состоять из двух блоков. Первый - бесплатный и общедоступный контент по всей школьной программе, разбитый по классам, темам, уровням сложности в помощь ученикам и учителям. Там будут задания с возможностью автоматической проверки, видеоматериалы, интерактивные презентации. Второй блок - это высокотехнологический "опциональный", то есть дополнительный контент от представителей EdTech-индустрии. Он будет размещаться в специальном разделе - Маркетплейсе. Весь этот контент в обязательном порядке пройдет экспертизу.

Как будет выглядеть соцсеть для учеников и учителей?

Сергей Кравцов: Это часть большой платформы для обучения и коммуникации, которую мы делаем на базе "ВКонтакте". Как уже говорил, она будет называться "Сферум". Она будет легкой и понятной в использовании. В "Сферуме" есть чаты, личные страницы учащихся и учителей, актуальные новости (школьные, федеральные "из первых уст"). Школы, классы, ученики и учителя смогут создавать свои группы и паблики для общения, для того, чтобы делиться образовательными интересами.

Планируется, что у школьников благодаря ЦОС появится "цифровая биография" со всеми достижениями. Что это такое?

Сергей Кравцов: Знаю, что многие родители волновались по этому поводу. Хочу всех успокоить. Речь идет прежде всего об электронном портфолио, которое учитывается при поступлении в высшие учебные заведения. Будут учитываться все победы в олимпиадах, конкурсах, другие внеучебные достижения. Раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ. Сейчас все это будет храниться в электронном виде. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой "портфель" успехов и предоставить его в вуз.

Кроме того, мы планируем внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его "цифровой биографии". Пройденные уроки, отметки, глубина изучения тем, сложность выполненных заданий, результаты ГИА, олимпиад, чемпионатов WorldSkills - вся эта информация будет собираться и анализироваться. Анализ больших данных позволит школе построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика, оценить эффективность своей программы и в случае необходимости скорректировать ее. Школьнику в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным, а значит, эффективным.

Есть какие-то нормы использования гаджетов в школах, чтобы это не отражалось на здоровье детей? Они и так сегодня с гаджетами не расстаются…

Сергей Кравцов: Могу рассказать на своем примере. Моя дочь учится в 6-м классе, но телефона или смартфона у нее нет. Достаточно компьютера, с помощью которого она учится в московской школе. Есть соответствующие нормы, установленные Роспотребнадзором. Общая продолжительность использования компьютера на уроке не должна превышать для детей 1-2-х классов - 20 минут, 2-4-х классов - 25 минут, 5-9-х классов - 30 минут, 10-11-х классов - 35 минут. И в этих нормах школы должны работать.

Интерфейс и контент информационных систем, которые сейчас создаются, будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья: будут субтитры, бегущая "новостная" строка, возможности для голосового ввода. Кроме того, Цифровая образовательная среда позволит детям, находящимся на длительном лечении и надомном обучении, подключаться к урокам по видео.

Мысль очень простая: по завершении школы школьники должны быть воспитаны, обучены и здоровы. И, конечно, здесь должен быть баланс. Нужно очень внимательно относиться к использованию гаджетов. Мы начали масштабный мониторинг здоровья детей. Здоровье школьников станет для нас одной из ключевых тем работы в 2021 году. И я знаю, что в Ростовской области есть очень хороший опыт по здоровьесберегающим технологиям. И мы договорились с губернатором, с министром образования Ростовской области, что как раз опыт этого региона будем анализировать и, возможно, использовать в целом для РФ.

Минпросвещения планирует утвердить общие требования работы школьных столовых во всех регионах страны. Какими они будут? Ведь школы очень разные - питание детей в столичной школе на две тысячи ребят и на 15 детей в маленькой сельской школе очень отличается.

Сергей Кравцов: Это будут рекомендации, разработанные на основе позитивного опыта, который уже есть в регионах. Для школ разного типа они, конечно, будут отличаться. Напомню, что с 1 сентября по поручению президента РФ горячим бесплатным питанием обеспечены 7 миллионов 300 тысяч ребят - учеников начальных классов. Когда мы стали реализовывать это поручение, то посмотрели на сферу школьного питания совсем по-другому. Увидели массу вопросов и проблем.

Допустим, в городе может быть две соседних, очень похожих школы. Но питание там может очень сильно отличаться и по качеству, и по организации. Когда стали разбираться, почему так происходит, оказалось, что не всегда школы знают, как правильно организовать эту работу. Поэтому мы готовим единые рекомендации с учетом уже накопленного опыта. Мы провели большую Всероссийскую конференцию по питанию школьников вместе с Роспотребнадзором, с министерством здравоохранения, собрали лучшие практики. Сейчас их обобщаем.

Спрашивает учитель Наталья Рыбакова: "Минпросвещения планирует в 2021 году начать внедрять новую систему аттестации педагогов. Как она будет проходить?"

Сергей Кравцов: Сегодня, чтобы пройти аттестацию, учитель собирает огромный комплект документов, а сама процедура очень субъективная. Мы же планируем внедрить единые федеральные оценочные материалы, которые будут проверять предметные, методические, психолого-педагогические и коммуникативные компетенции учителей.

Мы хотим сделать этот процесс простым для учителя и прозрачным. Чтобы аттестацию можно было пройти прямо на рабочем месте, в два клика, без дополнительных препятствий.

В рамках нацпроекта "Образование" в 2021 году будем выстраивать единую систему научно-методического сопровождения профессионального развития педагогов. Школы, педагогические колледжи, вузы, институты повышения квалификации - все должно работать в единой системе. Создаем Федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования для педагогов. Координировать всю работу будет федеральная Академия минпросвещения.

Общая продолжительность использования компьютера на уроке не должна превышать для детей 1-2-х классов - 20 минут, 2-4-х классов - 25 минут, 5-9-х классов - 30 минут, 10-11-х классов - 35 минут

В ведении минпросвещения - 33 педагогических вуза. Будет ли их программа синхронизироваться со школьной программой?

Сергей Кравцов: Мы выстраиваем единую систему подготовки учителей, начиная с профильных классов в школах. Планируем открыть порядка 5 тысяч профильных педагогических классов, открывать психолого-педагогические классы. Мы приближаем педагогические вузы к реальной практике. Сейчас каждый регион уже отбирает школы, где, начиная с третьего курса, будущие учителя будут проходить практику и отрабатывать те педагогические приемы и наработки, которые им необходимы будут для работы в школах.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" все педагогические вузы будут оснащены оборудованием, которое используется в школах. Чтобы студенты знали, как работать с этим новым оборудованием, и были к этому готовы. Каждый наш педагогический университет в течение двух лет получит оборудование для педагогических "Кванториумов" на сумму порядка 20 миллионов рублей.

Еще один важный момент - нужно возродить механизмы наставничества, индивидуального постдипломного сопровождения выпускников. Этот институт в свое время очень эффективно работал, когда молодой специалист не отрывается от педагогического вуза, может получить поддержку своих коллег, методистов, особенно в первый-второй год работы в школе.

Важно постоянное обновление технологий и содержания педагогического образования. Чтобы те наработки, которые есть в системе общего образования, находили отражение и в вузовских программах.

Около года назад совет при минпросвещения одобрил проект новых школьных стандартов (ФГОС) с подробным содержанием по каждому предмету. Но они так и не были утверждены. Когда планируете завершить эту работу?

Сергей Кравцов: Проекты ФГОС доработаны. Сейчас они находятся на рассмотрении межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Александровича Фурсенко. В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой они могут быть утверждены в конце февраля - начале марта 2021 года.

Сергей Кравцов: Нужно очень внимательно относиться к использованию гаджетов. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Вопрос от читателя Елены Михайловны Смирновой: "Сергей Сергеевич, сегодня бюрократическая нагрузка в школах существует в таких количествах, что справиться с ней можно только "всем миром". Школа ежедневно предоставляет отчеты об участии в открытых уроках, мероприятиях, олимпиадах, проектах. А проверяющие всех рангов требуют документально подтвердить работу с неуспевающими, одаренными, состоящими на учете, ослабленными, с родителями, с партнерами. Кто в школе должен выполнять эту работу?"

Сергей Кравцов: Мы подписали совместное письмо с руководителем Рособрнадзора о снижении бюрократической нагрузки на учителя. Оно четко регламентирует, какие документы должен заполнять педагог. Это основная образовательная программа для каждого из уровней общего образования, журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня и материалы личного дела обучающихся.

Ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя. Никакие остальные бумажки отвлекать учителя от работы не должны. Поэтому мы будем эту ситуацию мониторить, смотреть, как эти рекомендации выполняются. Я просил бы и корреспондентов "РГ" в регионах тоже этот вопрос отслеживать. И если возникают ситуации у учителей о дополнительной нагрузке, дополнительных каких-то отчетах, обязательно сообщайте нам на "горячую линию": +7 (800) 200-91-85. Мы будем разбираться и поправлять руководителей, если эти рекомендации нарушаются.

Выпускник Егор Левин спрашивает: "В прошлом году был отменен заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, которая дает шанс поступить в вузы без итогов ЕГЭ, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Существует ли такая угроза и в этом году?"

Сергей Кравцов: Мы готовимся к проведению Всероссийской олимпиады школьников в очном режиме. Готовим приказ о сроках и местах ее проведения, но окончательное решение зависит от эпидемиологической ситуации. В этом году хотим использовать механизмы ЕГЭ при защите заданий от утечек, повысить ответственность организаторов на всех уровнях.

Сергей Семенов из Краснодара: "У нас нет продленки, дети и родители очень страдают из-за этого. Помогите, пожалуйста".

Сергей Кравцов: Действительно, группы продленного дня - вопрос, который волнует родителей и который должен решаться системой образования, в том числе и когда мы говорим про школы Краснодара.

Этот вопрос тесно связан с доступностью, с введением новых мест в школах, и мы работаем над этим по всей стране. В рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году построено и введено более 270 школ на 169 тыс. мест. Построено более 828 детских садов на 122 тыс. мест.

Планируется внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его "цифровой биографии". Будут анализироваться пройденные уроки, отметки, глубина изучения тем

С 2021 по 2024 год будет построено еще почти две тысячи новых современных школ на 1 млн 200 тыс. мест для детей. Это на 500 школ больше, чем планировалось. Кроме того, в 2021 году мы построим 767 детских садиков на 112 тыс. мест.

Как изменится нацпроект "Образование", из него ушли вузы, но есть и нововведения?

Сергей Кравцов: Прошла оптимизация, которая позволит достичь максимума в поставленных целях, и теперь у нас семь больших федеральных проектов. Мы усилим работу по повышению качества образования, в том числе в селах и малых городах. Для сельских школ необходимо создать условия, прежде всего материально-техническое обеспечение, подготовку учителей. За счет этого мы достигнем поставленной президентом цели вхождения в десятку лучших систем образования. По последним данным, несмотря на пандемию, мы улучшили свои позиции и уже находимся на 14-м месте в мире по качеству школьного образования. Еще одно важное направление работы - тесная связка дополнительного детского образования с системой общего образования, с работой школ и школьной программой таким образом, чтобы формировалась мощная единая образовательная среда с большими индивидуальными возможностями для каждого ребенка.

Важнейшая составляющая, над которой мы очень активно работаем, в том числе и в рамках национального проекта, - воспитание. С 2021 года в составе нацпроекта "Образование" появляется федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ". Обращаясь к родителям и педагогам, хочу сказать, что в новом году задача всех ключевых программ развития образования, включая национальный проект "Образования", - это и создание новых возможностей, и повышение эффективности, доступности и качества тех возможностей, которые уже имеет отечественная система образования.

"Российская газета" издает исторический журнал "Родина". Он очень помогает учителям истории в школах. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина на него уже второй год подряд подписаны все школы города Москвы. Мы очень надеемся, что журнал "Родина" придет и в другие школы.

Сергей Кравцов: Я знаю, что учителя благодарят за ту информацию, те статьи, которые есть в этом журнале. Это историческая память, которую нам важно сохранить. Мы составим письмо с рекомендацией и отправим его в региональные министерства образования. Юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне закончился, но в рамках воспитательной работы мы продолжим патриотические конкурсы, проекты. Построим систему воспитания так, чтобы, с одной стороны, школьникам было интересно, а с другой стороны, они не забывали про подвиги наших отцов и дедов. Мы продолжим конкурс детских сочинений о войне "Без срока давности".

Вопрос от партнера "РГ" - газеты "Районные вести"

Спрашивают читатели газеты "Районные вести" из станицы Тацинской Ростовской области: "Уровень доходов во многих селах не позволяет иметь в одной семье несколько смартфонов, а тем более компьютеров. А если учеников в семье несколько? А если в семье единственный телефон - кнопочный? Если ребенок не имеет смартфона, а мама или папа работают - разве может быть эффективным дистанционное обучение?"

Сергей Кравцов: Да, действительно проблема с обеспечением техникой особенно остро стояла в марте прошлого года. И мы сообща, вместе с партией "Единая Россия" и Агентством стратегических инициатив, обеспечивали в пандемию нуждающиеся семьи компьютерной техникой. Более 500 тысяч компьютеров, ноутбуков, планшетов были безвозмездно переданы в семьи. И эта работа будет продолжена и в 2021 году.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" 33 тысячи школ будут обеспечены необходимым компьютерным оборудованием. Это три четверти от всех школ страны. До конца 2021 года все школы страны планируется подключить к высокоскоростному интернету, 100 мегабит - для городской школы и 50 мегабит - для сельских школ.

Также в рамках национального проекта мы обеспечим все сельские школы, а это 27 тысяч школ, оборудованием для преподавания предметов естественно-научного цикла. Мы сделали это именно для того, чтобы у нас было единое образовательное пространство. Не важно, в Ростовской области, в Москве или в другом регионе учится школьник. Он должен получать качественное образование.

Учебники

Свой видеовопрос министру на "Деловом завтраке" в "РГ" задала Надежда Георгиевна Маслова - многодетная мама и учитель английского языка из Самары. Фото: rg.ru

Do you speak?

Спрашивает Надежда Георгиевна Маслова, многодетная мама и учитель английского языка из Самары: "С 2005 года я работаю по учебнику, который с тех пор не переиздавался. Если идти строго по параграфам, то сначала дети изучают буквы, но уже на пятом уроке они должны читать тексты. А где же блок, который соединяет буквы, обучает чтению? Он упущен в данном издании. Как, минуя важные блоки знаний, научить ребенка английскому языку без репетитора? Конечно, каждый учитель выкручивается из этой ситуации, применяя свои дополнительные материалы. Но проблема репетиторства в начальной школе существует".

Сергей Кравцов: Когда я учился в школе, был известный учебник Натальи Александровны Бонк. Сегодня уже есть много новых, тоже хороших учебников, которые формируют у ребенка речевые компетенции, возможность прежде всего говорить. Несколько лет назад была введена устная часть в ЕГЭ по иностранному языку. Это тоже подтолкнуло систему к развитию методик преподавания языков: мы хотим научить ребенка говорить, общаться на иностранном языке. Поэтому надо разобраться с этим учебником, о котором вы говорите. Посмотреть, входит ли он сейчас в обновленный федеральный перечень учебников или нет. Пришлите нам его название, пожалуйста, и мы разберемся. Как вы знаете, сегодня сама школа вправе выбирать, по каким учебникам ей работать. А что касается программ преподавания, то здесь мы работаем над тем, чтобы помочь учителю. Курсы повышения квалификации должны быть построены так, чтобы у учителя был весь методический набор для того, чтобы дать качественное образование школьнику.

Подготовила Анна Шепелева, "Российская газета", Самара