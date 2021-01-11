Куда девать новогоднюю елку после праздников

Пункты по приему отслуживших свое новогодних елок начинают работать во многих регионах России. Именно туда надо отнести высохшую зеленую красавицу, полностью сняв с нее все игрушки и мишуру, рассказали в ППК "Российский экологический оператор".

"Во многих регионах проводятся акции и организовываются пункты приема новогодних деревьев, откуда они организованно отправляются на утилизацию, - сказали в пресс-службе ППК РЭО. - Список таких пунктов, если они есть, публикуется на официальных порталах регионального министерства ЖКХ или региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Самый распространенный вариант утилизации живого новогоднего дерева - переработка его в щепу".

В компании обращают внимание, что елку не стоит помещать в стоящий во дворе дома мусорный контейнер, - эти емкости не предназначены для складирования деревьев.

Зачастую пункты сбора елок находятся на особо охраняемых природных территориях в окрестностях больших городов, посетовали в WWF России. И доставить туда елку ощутимо сложнее, чем вынести в стоящий во дворе дома контейнер.

"Да, это не контейнер возле дома, но это уже первый шаг к развитию целой сети пунктов приема и утилизации новогодних деревьев, - объясняет директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев. - Если есть желание сдать елку в такой пункт приема, то необходимо обязательно убедиться в том, что на дереве не осталось игрушек, мишуры - сдавать можно только само дерево, чтобы в переработку не попало ничего лишнего".

Еще один вариант - отвезти елку к себе на дачу, чтобы летом использовать ее для удобрения грядок.